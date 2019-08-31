Андрей Рублёв – Ник Кирьос. Прогноз: россиянин и австралиец устроят шоу

1 сентября в матче третьего круга мужского одиночного разряда US Open Андрей Рублёв сыграет с Ником Кирьосом. Букмекеры отдают небольшое предпочтение австралийскому теннисисту: поставить на победу Кирьоса можно с коэффициентом 1.60.
Анализ матча Андрей Рублёв – Ник Кирьос (01.09.2019)
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В каком-то смысле Рублёву повезло пройти второй круг на одной ноге и сэкономить огромное количество сил. Жиль Симон позволил сопернику удержать подачу в третьем гейме после четырёх брейк-пойнтов, а затем заметно сдал, отдал без борьбы остаток первого сета и снялся в дебюте второго из-за проблем с шеей.
Опытный француз любит устраивать затяжные розыгрыши, что могло бы вымотать молодого теннисиста. Впрочем, везение Андрей полностью заслужил ещё в первом круге, когда вытянул убойный триллер со Стефаносом Циципасом. И выстоял в момент, когда на фоне высокого темпа энергия стала уходить.
После крайне насыщенного августа подвернувшаяся пауза явно пригодится. Встреча с Циципасом завершилась ещё 27-го числа, а игра третьего круга состоится в ночь на 1 сентября. Получается, на восстановление российский спортсмен имел около четырёх суток. Те 40 минут в игре с Симоном вынесем за скобки, едва ли эту нагрузку следует считать весомой.
Потому будем исходить из того, что Рублёв отдохнул и полон сил, а потому будет цепляться всеми возможными способами и тянуться за каждым мячом. Это хорошо, ведь энергия и выносливость ему непременно понадобятся. Иначе с могучим и бесшабашным Ником Кирьосом не совладать.
На харде австралиец привычно хорош. Выиграл турнир в Вашингтоне и уверенно начал мэйджор: две быстрые победы над середнячками тура Стивом Джонсоном и Антуаном Хоном. Кирьос не отдал ни одной партии, да и до тай-брейка дошёл всего раз. Подача идёт, зрителям весело – всё в рабочем режиме.
Единственная очная встреча состоялась на Кубке Кремля-2018, Ник победил в трёх сетах (6:3, 4:6, 6:4). В том матче он много играл на публику и баловался трик-шотами. Впрочем, Андрей с тех пор заметно добавил. Подача стала стабильнее и опаснее, игра на задней линии улучшилась, ошибок стало поменьше.
В принципе, можно проверить П1 за 2.48, но австралиец в последнее время очень хорош в ключевые моменты и постоянно забирает тай-брейки. А свою подачу соперники, скорее всего, будут держать крепко. Неслучайно на тай-брейк букмекеры дают смешной коэффициент 1.36.
Оба теннисиста сейчас на ходу и не должны иметь проблем со свежестью. Потому ждём матча триллера: 4-5 сетов, тай-брейк, споры с судьями и сломанные ракетки. ТБ 3,5 партии за 1.59 – вариант попроще, ТБ 40,5 гейма за 2.00 – посмелее. Четырёх сетов должно хватить для прохода тотала.
Ставки на матч Андрей Рублёв – Ник Кирьос
Австралиец в последнее время очень хорош в ключевые моменты и постоянно забирает тай-брейки. Оба теннисиста сейчас на ходу и не должны иметь проблем со свежестью. Потому ждём матча триллера. ТБ 3,5 партии за 1.59 – вариант попроще, ТБ 40,5 гейма за 2.00 – посмелее.
Ставка №1: победа Рублёва за 2.48.
Ставка №2: ТБ 40,5 гейма за 2.00.
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