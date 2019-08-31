«Спартак» — «Зенит». Прогноз: столица одна, победит Москва

1 сентября на стадионе «Открытие Арена» в центральном матче восьмого тура РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом». Букмекеры больше склоняются к успеху гостей и предлагают поставить за 2.15 на победу сине-бело-голубых. Виктория красно-белых оценена экспертами коэффициентом 3.44. Отметим, что аналитики ожидают низовой матч и дают 1.86 на тотал меньше 2,5.

Прогноз матча «Спартак» — «Зенит» (01.09.2019)

В рамках РПЛ «Спартак» набрал потрясающих ход, благодаря последним успехам красно-белые вклинись в группу лидеров. На счету команды Олега Кононова уже три подряд победы во внутреннем первенстве, включая викторию в принципиальном дерби с ЦСКА. Тиль и Ларссон накопили силы как раз для сражения в воскресенье, а Томас Цорн ещё не закончил работу на трансферном рынке.

«Зенит» по целому ряду причин выдал самый настоящий провал в последние пару недель. Сине-бело-голубые не сумели отличиться ни с «Ахматом», ни с «Уфой», что стало полной катастрофой для амбициозного клуба. Действующий чемпион страны растерял всё преимущество над конкурентами, теперь гонка за золото начинается с чистого листа. Вот только у команды Сергея Семака на носу Лига чемпионов и множество проблем.

В четверг «Спартак» вылетел из Лиги Европы, уступив дома «Браге» 1:2. Несмотря на посредственное качество игры, у красно-белых были моменты для достижения приемлемого результата. Где-то не хватило везения, а в некоторых случаях подвело ещё не до конца отлаженное взаимопонимание. Фактически, единственным серьёзным преимуществом «Зенита» является график соперника, однако букмекеры попросту поражают своими котировками.

Чистая победа сине-бело-голубых в гостях идёт за 2.15, что можно назвать полным неуважением к коллективу Олега Кононова. Для «Спартака» предстоящая битва станет девятой за 30 дней, но и с «Брагой», и с «Зенитом» красно-белые выступают на своём поле, никаких перелётов совершать не нужно. Теории об усталости логичнее применять к европейским матчам, а в РПЛ темп и интенсивность находятся на столь низком уровне, что тяжёлый график редко прямым образом влияет на результат.

Тот же «Краснодар» после «Олимпиакоса» прилично выглядел с «Локомотивом» во втором тайме. «Спартак» после гостевого сражения с «Брагой» сумел переломить ход выездного матча в Самаре и дожать соперника в концовке. «Зенит» не показывает быстрый футбол, чтобы существовал серьёзный шанс измотать красно-белых. У Кононова есть инструменты для ротации, хозяева не просядут.

Ставка, которая смотрится максимально надёжно – это индивидуальный тотал «Зенита» меньше 1,5 за 1.76. В трёх последних поединках на «Открытие Арене» сине-бело-голубые забивали ровно по голу, откуда взяться сразу двум? У подопечных Сергея Семака сейчас настоящий кризис в нападении, команда не смогла поразить ворота даже «Уфы» и «Ахмата».

Фланги «Зенита» работают слабовато для претендента на чемпионство. В центре поля у сине-бело-голубых не хватает креатива. Но вы скажите, что есть шикарная связка Дзюба – Азмун? Во-первых, указанная пара форвардов сейчас на голодном пайке. Кроме того, стилистически именно два нападающих клуба с берегов Невы следует назвать самыми удобными оппонентами для Жиго и Джикии. Защитники «Спартака» порой совершают ляпы, когда приходится подчищать за опорной зоной, зато по части ведения борьбы и самоотдачи оборонцы красно-белых точно не уступят.

Для более рискованных игроков есть заманчивое предложение в виде чистой победы «Спартака» за 3.44. В РПЛ у команды Олега Кононова сейчас отличная серия, а «Зенит» явно на спаде. Раз эксперты продолжают наивно верить в сине-бело-голубых, то можно проверить аппетитный коэффициент на хозяев. Переполненные трибуны помогут красно-белым своей энергетикой.

Отдельное внимание стоит уделить фигуре главного арбитра. Встречу обслужит Виталий Мешков, и мы предлагаем рассмотреть пару ставок, имеющих прямое отношение к судейству: жёлтая карточка, начиная с 87-ой минуты, за 1.87 и удаление за 4.0. Битва двух столиц, принципиальные соперники, турнирная мотивация, желание обоих клубов реабилитироваться перед фанатами – поводов для летящих искр предостаточно.

Виталий Мешков в прошлых турах не производил впечатление рефери, который в случае необходимости готов потушить пожар. В матче «Ахмат» — «Краснодар» арбитр из Дмитрова назначил пенальти и показал семь жёлтых, из которых две пришлись уже в компенсированное время.

В поединке «Динамо» — «Рубин» тот же судья отметился удалением и девятью горчичниками (три из них выписаны на 90-ой минуте и позже). Встреча «Спартак» — «Зенит» не уступит упомянутым поединкам по градусу борьбы, поэтому в первый день осени мы вполне можем увидеть настоящий листопад из прямоугольников разного цвета.

Ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом гостевого матча со «Спартаком», что выглядит слишком опрометчиво. У красно-белых напряжённый график, но команда Сергея Семака не показывает искромётный футбол, заставляющий умирать соперников на поле. За 1.76 мы возьмём индивидуальный тотал сине-бело-голубых меньше 1.5, а за 3.44 отважимся проверить победу хозяев. Также, не будем забывать о принципиальности, игра вряд ли получится спокойной для главного арбитра.

Ставка №1: индивидуальный тотал «Зенита» меньше 1,5 за 1.76

Ставка №2: победа «Спартака» за 3.44

Ставка №3: жёлтая карточка, начиная с 87-ой минуты, за 1.87

Ставка №4: удаление за 4.0

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