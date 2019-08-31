ЦСКА — «Авангард». Прогноз: старт сезона КХЛ получится результативным

1 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам льда: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.60.

Анализ матча ЦСКА — «Авангард» (01.09.2019)

На старте сезона физическое состояние обеих команд просчитать практически нереально, а делать выводы по контрольным матчам и товарищеским турнирам крайне опасно. Довольно часто они не имеют к реальности никакого отношения, потому что за неделю может измениться многое.

Потому нужно сразу оговориться, что любые ставки на первые дни чемпионата по умолчанию условны. Лучшее, что можно сделать в матче открытия Континентальной хоккейной лиги, — воздержаться от ставок и насладиться хоккеем, по которому мы уже успели изрядно соскучиться.

В финальной серии прошлого розыгрыша Кубка Гагарина чуда не случилось: «армейцы» задушили «Авангард» с методичностью удава. Хватило четырёх матчей, в двух из которых «ястребы» так ничего и не забили. До овертайма им удалось дотянуть всего один раз, в заключительном поединке (2:3ОТ).

В межсезонье обе команды сохранили основной костяк, точечно усилив состав. Омичи, например, заполучили Вячеслава Войнова, Свена Андригетто, Никиту Щербака и Алексея Потапова, а московский клуб подписал контракты с Иржи Секачем и Богданом Киселевичем. По меркам КХЛ, переходы более чем серьёзные.

Вроде бы баланс сил остался примерно тем же, но травма Дениса Зернова серьёзно скажется на атакующем потенциале «ястребов». Зернов и без того был ключевым игроком, а в новом сезоне тренерский штаб ждал от него дальнейшего прогресса. Теперь в сжатые сроки придётся перераспределять нагрузку и искать новые сочетания.

Разумеется, всё это только повышает шансы красно-синих. ЦСКА выиграл у «Авангарда» девять предыдущих матчей, семь из них – в основное время. А недавняя головомойка от «Витязя» (0:5) только добавит мотивации и концентрации. П1 с форой «-1,5» за 2.10 смотрится нормально.

Кроме того, стоит проверить верх. Сил у соперников полно, да и в целом первые матчи сезона часто получаются результативными. Тот же Войнов уже сейчас способен помочь «Авангарду» в большинстве, а у ЦСКА с атакой всё в порядке. ТБ 4 шайбы за 1.76 – вариант попроще, ТБ 4,5 шайбы за 2.20 – посмелее.

Ставки на матч ЦСКА — «Авангард»

ЦСКА выиграл у «Авангарда» девять предыдущих матчей, семь из них – в основное время. А недавняя головомойка от «Витязя» (0:5) только добавит мотивации и концентрации. П1 с форой «-1,5» за 2.10 смотрится нормально.

Ставка №1: победа ЦСКА с форой «-1,5» за 2.10.

Ставка №2: ТБ 4,5 шайбы за 2.20.