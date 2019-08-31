«Вильярреал» — «Реал». Прогноз: «сливочные» выиграют в излюбленном стиле

1 сентября на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в матче третьего тура Примеры «Вильярреал» примет мадридский «Реал». Согласно котировкам экспертов, больше шансов на успех у гостей. В букмекерских конторах виктория «сливочных» доступна за 1.91. Поставить на «жёлтую субмарину» можно за коэффициент 3.78.

Прогноз матча «Вильярреал» — «Реал Мадрид» (01.09.2019)

В прошлом сезоне «Вильярреал» сохранил прописку в высшем дивизионе испанского футбола, а заодно потрепал российские клубы в Лиге Европы. Старт Примеры вышел для «жёлтой субмарины» ужасным, особенно, если учитывать действия команды в обороне. Касорла и компания пропустили аж шесть мячей в двух турах. Перед битвой с одним из фаворитов турнира подобный показатель не может не настораживать.

У «Реала» хватает своих проблем. Мадридский суперклуб тратит сумасшедшие деньги на трансферы, а играет старым составом. «Сливочные» уже успели потерять очки, выдав дома ничью с «Вальядолидом», а Куртуа продолжает давать поводы злопыхателям для новых насмешек. Зидану предстоит тяжелейшая работа прямо по ходу сезона, но у великого француза нет другого выхода. Придётся заново строить команду и стараться добывать трофеи.

Из-за не самой выразительной игры «сливочных» букмекеры явно недооценивают гостей. Чистая виктория «Реала» идёт за 1.91, и этого уже достаточно, чтобы проверить успех Рамоса с партнёрами. Мы пойдём ещё дальше и к победе команды Зинедина Зидана добавим тотал больше 2,5, что повышает коэффициент до 2.35.

Сразу оговоримся, что история личных встреч против нас. В двух последних сезонах на «Керамика – Эль-Мадригал» «Реал» играл вничью 2:2, однако потенциальная прибыль от ближайшего поединка выглядит слишком соблазнительно. Как бы не звучало странно, но сила «сливочных» в их слабости.

Все клубы Испании сейчас видят с какими сложностями сталкивается Зидан, как тяжело «Реалу» даётся контроль и сколько шероховатостей в действиях «королевского клуба». Если в Мадриде середняки и аутсайдеры не рискуют и в основном занимают выжидательную позицию, то на своём поле любая команда Примеры пытается уничтожить грозного фаворита.

К чему это приводит? Мы видели, как заигралась «Сельта», нечто похожее можно ожидать и от «Вильярреала». Хозяева на определённых отрезках приберут инициативу к своим рукам, за что тут же поплатятся. Нынешнему «Реалу» гораздо удобнее забивать, вылезая из засады. «Жёлтая субмарина» пустила 4 от «Гранады» и 2 от «Леванте». Как минимум пару мячей «сливочные» сообразят.

Ставка на матч «Вильярреал» — «Реал Мадрид»

У «Вильярреала» на старте нового сезона чудовищные проблемы в обороне. «Жёлтая субмарина» пропустила 4 мяча от «Гранады» и 2 от «Леванте». Хозяева обладают мастеровитыми исполнителям и не испугаются мадридского гранда. «Реалу» задор противника только на руку. За 2.35 мы поставим на победу «сливочных» при общем тотале больше 2,5.

Ставка: победа «Реала» при тотале больше 2,5 за 2.35

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