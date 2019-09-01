Россия – Бельгия. Прогноз: позора избежать удастся

1 сентября женская сборная России по волейболу в Братиславе сыграет матч против Бельгии. Это встреча 1/8 финала чемпионата Европы. Игра начнётся в 16:30 мск. И, учитывая то, как сложился групповой этап для команды Вадима Панкова, есть опасения.

Анализ матча Россия – Бельгия (1.09.2019)

Что можно сказать об игре сборной России на этом чемпионате Европы? Да пока особенно ничего. Единственный матч, в котором соперник подавал признаки жизни, команда Вадима Панкова благополучно проиграла. Матч со сборной Германии. Вместе с этим поражением истекли надежды и на первое место в группе. Остальные матчи россиянки выиграли в трех сетах, но эти игры получились очень разными. Со Словакией на игру команды было приятно смотреть, получился настоящий вынос соперниц. А вот против Беларуси и Швейцарии было тревожно.

Главная проблема для Панкова прямо сейчас – травма Ирины Фетисовой. Хотя как это можно назвать травмой. Аппендицит – это судьба. Вернее, не судьба. Мало этой команде проблем, так еще и здесь не повезло. Фетисова в этой команде значила очень много. Кто не верит – вспомните третий сет против Кореи на олимпийском отборе. Соответственно, эта позиция сразу просела. Ни Екатерина Ефимова, ни тем более Ангелина Лазаренко заменить Фетисову полноценно не могут. Проверено, доказано.

А в остальном ничего нового. Игра россиянок строится на трио Гончарова – Воронкова – Парубец, и пока не было ни одного матча (игру со Словакией выносим за скобки, там соперник и не пробовал сопротивляться), когда это трио сыграло на одинаково высоком уровне. Это еще и проблема связующих: Старцева – хорошо обученная, опытная, но иногда заигрывается. Романова более авантюрная, более скоростная связующая, но менее опытная. Отсюда и неверный выбор решений, и не самое лучшее качество передачи.

При всем при этом сборная России должна проходить 1/8 финала. Так или иначе, но обязательно. Одно дело – измерять игру команды по сильным мира сего, другое – по сборной Бельгии.

А те, судя по групповому раунду, в полном порядке. Да, всего лишь третье место в группе, но какая была группа! С Италией и Польшей на правах хозяев. С итальянками зацепиться не получилось, а вот полячек обыграли. Причем в пятой партии бельгийки ушли со счета 7:11. Быть им в группе вторыми, но итальянки не сильно усердствовали, решив свои задачи во встрече с Польшей.

Бельгия – неприятная команда по стилю для сборной России. Сбалансированная, может быть, не такая мощная, но с быстрыми передачами, хорошими приемом и защитой. В то же время эта команда обладает непростой подачей. После уже упомянутых 7:11 в пятой партии с Польшей Бельгия выдала три эйса. Особенно усердствовала главная нападающая команды – Бритт Херботс.

В распределении передач перекос в сторону Херботс есть, и довольно существенный. А вот крайние нападающие – Собольска и Гробельна, получают передач не намного больше центральных, и к этому надо быть готовым. При этом у бельгиек есть проблемы на игре с высокими мячами. Не так хорош блок, игрокам банально не хватает высоты бороться с топовыми нападающими.

Чем-то эта команда похожа на Германию. Ничего выдающегося, но очень организованная игра. Отнестись к этой команде нужно крайне серьезно, ведь немкам Россия уже успела проиграть. Рецепт борьбы против этой команды прост – хорошая выбивающая подача, организованный блок, ну и исключить необязательные ошибки. Все вроде бы легко, но как сложно все это дается сборной России…

Если говорить о личных встречах, то в этом сезоне команды обменялись победами. В Лиге наций Бельгия дома выиграла 3:0, но состав нашей команды был совсем неоптимальным. В Калининграде на Кубке Губернатора удалось взять реванш, но эту встречу тоже нельзя рассматривать, как показательную, она все-таки была товарищеской.

Ставки на матч Россия – Бельгия (1.09.2019)

Букмекеры предлагают нам 1.25 на победу России и 4.00 на Бельгию. С точки зрения класса команд это адекватная оценка. Но у Бельгии игра более сбалансированная и организованная. Поражение будет для России позором, но, думаем, что его удастся сегодня избежать.

Россиянки должны выигрывать, это однозначно, но без провалов команде Вадима Панкова сыграть на этом турнире против более менее приличного оппонента пока не удается. Думаем, что и сегодня мы увидим нечто подобное. Поэтому ставка на счёт 3:1 в пользу России за 2.80 выглядит неплохой. Менее рискованный вариант – ставка на то, что Бельгия выиграет хотя бы один сет за 1.55.

Пожелаем нашим девушкам удачи и остановимся на ставке на точный счет. Удачи, команда!

Ставка: победа России со счетом 3:1 за 2.80.

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