Южная Корея – Россия. Прогноз: ударный старт решит все проблемы

2 сентября в Китае на стадионе «Ухань Гимназиум» в матче второго тура Группы B мужского чемпионата мира по баскетболу 2019 года сборная России встретится с национальной командой Южной Кореи. Букмекеры считают наших парней явными фаворитами и предлагают поставить на коллектив Сергея Базаревича с учётом овертайма за 1.1. Виктория дружины Ким Сан Шика оценена экспертами коэффициентом 8.6. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча Южная Корея — Россия (31.08.2019)

Уже в стартовом туре Группы B сборная России практически обеспечила себе выход в следующую стадию турнира на мужском чемпионате мира по баскетболу в Китае. Наши парни разобрались с Нигерией, которая была главным конкурентом за вторую путёвку, так как мастерство Аргентины практически ни у кого не вызывает вопросов. Теперь команде Сергея Базаревича предстоит встреча с явным аутсайдером из Южной Кореи.



Уровень соперников на чемпионате мира сильно разнится, поэтому разгромы не удивительны. Южная Корея как раз получила «-26» от Аргентины при том, что соперник откровенно валял дурака в заключительной четверти. У Ким Сан Шика старательные и отважные ребята, но с мастерством и атлетизмом у одной из лучших команд Азии полная катастрофа.



Ближайший поединок крайне опасен для ставок. Понятно, что Россия фаворит, но букмекеры выставляют фору в районе 13-14 очков, и здесь возможны абсолютно противоположные варианты. Обе команды полностью тренерские, где дисциплина и выполнение установки идут на первом месте. Против Аргентины Гуна Ра (центровой с ростом 199 сантиметров) набрал 31 балл за результативность, отправив в цель 10 из 21 с игры, и добавил 15 подборов.



По мнению автора, сборной России легче действовать против соперника, обладающего ярким лидером впереди. Наши парни могут испытывать трудности в созидании, но победы Кулагин и партнёры будут вырывать за счёт обороны. От этого и попробуем отталкиваться. Итоговый счёт слишком непредсказуем, а вот на стартовый отрезок есть неплохое предложение от букмекерских контор.



За коэффициент 1.9 предлагаем присмотреться к индивидуальному тоталу Южной Кореи меньше 17,5 очка. Со стороны России ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Сергей Базаревич настроит команду на максимально агрессивное начало, и наши парни постараются полностью перекрыть кислород оппонентам. С Нигерией подобный трюк удался, бело-зелёные сообразили лишь 13 баллов в стартовой 10-минутке.



В матче с Аргентиной коллектив Ким Сан Шика пробил установленный тотал только в заключительной четверти, когда соперник бросил играть. В остальных 10-минутках баскетболисты Южной Кореи так и не сумели набрать 18 очков.

Против сборной России легче атаковать, если у оппонентов есть превосходство в таланте или габаритах, но ничего подобного в ближайшем поединке мы не увидим. Как минимум на старте встречи команда Сергея Базаревича продемонстрирует эффективную игру в обороне.

Ставка на матч Южная Корея — Россия

Давать прогноз на итоговую фору слишком опасно, поэтому мы рассмотрим более надёжный вариант. За коэффициент 1.9 можно проверить индивидуальный тотал Южной Кореи в первой четверти меньше 17,5 очка. В матче с Нигерией Россия оставила талантливых оппонентов на 13 баллах в стартовой 10-минутке. Команда Ким Сан Шика в поединке с Аргентиной стала показывать в нападении что-то толковое только после того, как соперник бросил играть.



Ставка: индивидуальный тотал Южной Кореи в первой четверти меньше 17,5 очка за 1.9.