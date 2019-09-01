Доминик Кёпфер – Даниил Медведев. Прогноз: россиянин выйдет на Джоковича

2 сентября в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда US Open Доминик Кёпфер сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.20.

Анализ матча Доминик Кёпфер – Даниил Медведев (02.09.2019)

Медведев уже выполнил задачу-минимум на US Open, перекрыв результат прошлого года и обеспечив себе прирост очков в рейтинге. Тогда он победил Евгения Донского со Стефаносом Циципасом и дошёл до третьего круга, где в трёх сетах уступил крепкому Борне Чоричу из Хорватии.



Пятый номер посева сильно помог 23-летнему теннисисту с жеребьёвкой. На пути к четвёртому раунду ему попадались откровенные середняки тура, находившиеся за пределами топ-50. Праджнеш Гуннесваран впервые попал в основную сетку US Open, Уго Дельен – классический грунтовик, а Фелисьяно Лопесу уже 37 лет.



Индийца Даниил разобрал на запчасти одной левой, а вот дальше начались проблемы. Дельен забрал сет и ещё в одном едва не добрался до тай-брейка, а давно не претендующий на место в топ-20 Лопес вообще играл практически на равных: четыре партии, 46 геймов и очень бодрый теннис.



Россиян явно подустал после убойного августа с тремя финалами подряд: стабильности не хватает, лёгкости в ногах не ощущается, да ещё и мощнейшая подача периодически даёт сбой. Зато в решающие моменты он редко дарит оппонентам шансы. У того же Лопеса удалось забрать оба тай-брейка.



По меркам четвёртого круга соперник достался курортный – Доминик Кёпфер из второй сотни рейтинга. Немец уже успел стать открытием турнира. Он сумел пройти квалификацию, а затем зачехлил Хауме Мунара, подавана Райлли Опелку и крепкого Николоза Басилашвили из топ-20. Очень недурно.



В идеальном мире Медведев должен спокойно прибить Кёпфера в трёх сетах без особых хлопот, сохранив максимальное количество сил на Новака Джоковича. Реальность немного отличается: россиянин явно подустал и стабильно выдаёт слабые отрезки по ходу матчей (к счастью, не слишком продолжительные).



А немец, хоть и не обладает убойной подачей, показывает довольно симпатичный теннис. Опелку и Басилашвили он именно что переиграл. Также стоит учитывать, что Даниил в прошлом круге настроил против себя болельщиков и судей. В принципе, этот фактор тоже способен сказаться.

Скорее всего, фавориту придётся непросто, но своего он в конечном счёте добьётся. Шансы Доминика утащить одну партию вполне ощутимы. Правда, на большее его вряд ли хватит: опыта игры с элитой практически нет, да и с энергией могут возникнуть проблемы, ведь он начал выступление в США ещё с квалификации.



Потому мы бы выбирали между ТБ 34 гейма за 1.82, ТБ 3,5 сета за 1.95 и П1 + ТБ 3,5 сета за 2.40. Вариант для авантюристов – победа Медведева в четырёх партиях за 3.75.

Ставки на матч Доминик Кёпфер – Даниил Медведев

Немец, хоть и не обладает убойной подачей, показывает довольно симпатичный теннис. Опелку и Басилашвили он именно что переиграл. Шансы Доминика утащить одну партию вполне ощутимы. Правда, на большее его вряд ли хватит: опыта игры с элитой практически нет, да и с энергией могут возникнуть проблемы, ведь он начал выступление в США ещё с квалификации.



Ставка: ТБ 34 гейма за 1.82.