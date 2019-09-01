«Металлург Мг» — СКА. Прогноз: в Магнитогорске «армейцы» много не пропустят

2 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске встретится со СКА. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 2.23.

Анализ матча «Металлург Мг» — СКА (02.09.2019)

Центральный матч первого полноценного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ состоится в Магнитогорске. Обе команды ощутимо изменили составы в межсезонье. Правда, если «Металлург» при этом скорее стал сильнее, то СКА всё же ослаб. Разумеется, букмекеры это учли.



Сейчас на победу питерцев в основное время дают коэффициент в районе 2.20, а год назад этот же исход в выездной встрече оценивался в 1.70-1.75. Довольно красноречиво. Клуб из Санкт-Петербурга лишился Шестёркина, Гаврикова, Херсли, Гусева и Дацюка, разжившись Кочетковым, Налимовым, Кагарлицким, Кемппайненом, Лехтерей и Ткачевым. Не самый равноценный размен.



«Магнитка» заполучила Постму, Яковлева, Галимова, Галузина, О’Делла, Паршина, Локтионова и Козуна, каждый из которых по меркам КХЛ выглядит более чем серьёзно. Потерь тоже хватает, но с ними всё менее критично: Чибисов, Шор и Загидулин отправились в НХЛ, а ещё несколько игроков основной обоймы сменили клубы внутри лиги.



ММг имеет все шансы сделать шаг вперёд, но для этого потребуется время. На первых порах перераспределение ролей и перетасовка звеньев непременно обернутся нестабильностью. Косвенное подтверждение тому – предсезонные матчи, где при четырёх победах случились три поражения.



Подопечные Йозефа Яндача не впечатлили на домашнем Мемориале Ромазана: отгрузили шесть шайб разобранной «Сибири», но потом с трудом одолели скромный «Куньлунь» (3:2) и во второй раз за лето уступили «Трактору» (1:2). СКА долго запрягал и провалил турнир в Сочи, зато потом показал себя.



Питерцы выиграли шесть заключительных встреч и очень здорово провели турнир имени Пучкова. Похоже, Алексей Кудашов неплохо подготовил команду к старту чемпионата. П2 за 2.23 – по вкусу, а вот победа СКА с нулевой форой за 1.72 смотрится замечательно. «Армейцы» не проигрывают в Магнитогорске в основное время в гладком первенстве с 2012 года.

Второй вариант – ИТМ 2 шайбы ММг за 2.03. В трёх предыдущих очных встречах «лисы» отличились лишь дважды (1:3, 1:2, 0:4), а СКА в шести заключительных предсезонных матчах пропускал не больше одной шайбы. Ставить оборону Кудашов умеет.

Ставки на матч «Металлург Мг» — СКА

Питерцы выиграли шесть заключительных предсезонных встреч и очень здорово провели турнир имени Пучкова. Похоже, Алексей Кудашов неплохо подготовил команду к старту чемпионата.



Победа СКА с нулевой форой за 1.72 смотрится замечательно. «Армейцы» не проигрывают в Магнитогорске в основное время в гладком первенстве с 2012 года.



Ставка №1: победа СКА с нулевой форой за 1.72.



Ставка №2: ИТМ 2 шайбы ММг за 2.03.