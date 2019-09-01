Андрей Рублёв — Маттео Берреттини. Прогноз: россиянин станет открытием US Open

Если Андрей вновь сыграет на том же уровне, то наверняка победит.

2 сентября в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда US Open Андрей Рублёв сыграет с Маттео Берреттини. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.51.

Анализ матча Андрей Рублёв — Маттео Берреттини (02.09.2019)

Тяжёлая сетка и насыщенный август никак не смутили Рублёва. Он максимально близок к тому, чтобы стать главным открытием US Open как минимум в мужском одиночном разряде, ведь шансы на выход в четвертьфинал более чем осязаемы. Всё будет зависеть от его игры.

Андрей в очень ярком матче выбил представителя топ-10 Стефаноса Циципаса, а затем быстро разделался с Жилем Симоном (француз снялся из-за травмы в начале третьего сета). В третьем круге его ждал неуправляемый Ник Кирьос. Букмекеры считали австралийца фаворитом, но ошиблись.

Недооценка российского теннисиста со стороны аналитиков определённо была, но победы в трёх сетах вряд ли ожидал (7:6, 7:6, 6:3). Кирьос великолепно подаёт (31 эйс – это очень много), цепляться на приёме с ним мало кому удаётся, тем более на быстром покрытии. Тем не менее у Рублёва за матч накопилось четыре брейк-пойнта. И один он даже реализовал.

21-летнему теннисисту прекрасно удавалось принимать вторую подачу. Ник в итоге выиграл жалкие 44% розыгрышей после попадания вторым мячом. И ещё один момент – при всей своей буйности австралиец в последнее время был жутко хорош в ключевые моменты. Но Андрей вырвал оба тай-брейка.

Его соперник к тому моменту погряз в спорах с судьями, из-за чего просел в последнем сете и отдал его почти без борьбы. Если россиянин сохранит этот уровень игры и вновь будет сочетать агрессивный теннис с минимальным количеством брака, он окажется в четвертьфинале. Сравните – 34 виннера на 14 ошибок против 47 виннеров и 38 невынужденных у Кирьоса.

Берреттини выдаёт мощнейший сезон, с начала 2019 года он поднялся в рейтинге на 30 позиций, а успешное выступление на Уимблдоне (4-й круг, проиграл Федереру) стало приятным сюрпризом. Итальянец хорош, но не отличается большой любовью к харду, да и в последние полтора месяца почти не играл.

Вылет в первом круге Цинциннати от среднего Хуана-Игнасио Лондеро – это всё. На US Open ему определённо повезло с сеткой, для выхода в четвёртый круг хватило побед над измученным травмами 33-летним Ришаром Гаске, а также средненьким Джорданом Томпсоном и юным подаваном Алексеем Попыриным.

При этом во всех раундах Маттео проиграл по сету, а с сырым Попыриным ещё и отбегал два тай-брейка. На харде шансы нынешнего Рублёва явно выше. Между прочим, единственную очную встречу с итальянцем на быстром покрытии он выиграл: 2-й круг Марселя-2019, 6:3, 7:6.

Если Андрей вновь сыграет на том же уровне, то наверняка победит. Берреттини трудно даются матчи с мощными соперниками, которые взвинчивают темп и играют от себя. Мы бы выбирали между П1 в 3-4 сетах за 2.10 и П1 с форой «-3,5 гейма» за 1.91.

Ставки на матч Андрей Рублёв — Маттео Берреттини

Рублёв набрал шикарный ход, 34 виннера на 14 ошибок в матче с Кирьосом – это очень круто. Берреттини хорош, но ему трудно даются матчи с мощными соперниками, которые взвинчивают темп и играют от себя. Единственную очную встречу с итальянцем на быстром покрытии Андрей выиграл (6:3, 7:6).

Ставка: победа Рублёва в 3-4 сетах за 2.10.