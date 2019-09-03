Россия – Аргентина. Прогноз: вот и сказочке конец

4 сентября в Китае на стадионе «Ухань Гимназиум» в матче третьего тура группы B мужского чемпионата мира по баскетболу 2019 года сборная России сойдётся с национальной командой Аргентины. Эксперты склоняются к победе номинальных гостей и предлагают поставить на бело-голубых с учётом овертайма за 1.31. Виктория коллектива Сергея Базаревича оценивается букмекерами коэффициентом 3.17. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча Россия — Аргентина (04.09.2019)

Сборная России проведёт свой заключительный поединок в городе, название которого лучше не читать справа налево. Соперниками наших парней станет Аргентина, и этот поединок во многом определит судьбу обоих коллективов на турнире.



И Россия, и Аргентина уже обеспечили себе выход в следующий этап и независимо от результата очной встречи окажутся в одной группе с двумя лучшими коллективами из квартета А. Результат матча между командой Сергея Базаревича и бело-голубыми будет учитываться в дальнейшем, поэтому на кону стоит очень многое.



Аргентина выглядела гораздо солиднее, чем сборная России, если мы сравниваем два первых тура. Формально бело-голубые испытывали проблемы с Нигерией, но запас прочности команды Серхио Эрнандеса позволял какое-то время поиграть с противником в кошки-мышки. Для коллектива Сергея Базаревича лёгких соперников с нынешним составом не бывает, из-за чего даже с Южной Кореей нашим парням пришлось попотеть.



У букмекеров Аргентина идёт явным фаворитом, что вряд ли кого-то удивляет. Со всеми проблемами с составом сборная России уже совершила маленький подвиг, оставив за бортом турнира более звёздную и талантливую Нигерию. Каждая следующая победа команды Сергея Базаревича должна восприниматься в качестве приятного бонуса после завершения основной миссии.



Разумеется, аппетит приходит во время еды, однако нужно смотреть правде в глаза. Россия существенно уступает Аргентине, а главное – у нас практически нет козырей, которые хотя бы в теории мог бы разыграть тренерский штаб. Нигерия любит бежать и разбираться один в один? Пожалуйста. Базаревич почти весь матч заставлял соперника вязнуть в нашей защите и допускать ошибки.



У Кореи проблемы с габаритами, а главная звезда халтурит при обороне кольца? Отлично, Курбанов с Воронцевичем на двоих выдали 21+14+13. У Серхио Эрнандеса есть ответ на любой тактический ход Базаревича, по уровню мастерства и таланта наши парни существенно уступают, Аргентине хватает опытных и хитрых баскетболистов, поэтому шансы России действительно минимальны.

За коэффициент 1.83 мы проверим фору «-6,5» на Аргентину. В данном случае ошибка в ставке станет приятной, но, по мнению автора, номинальные гости выиграют без напряжённой концовки в 10-14 очков. Застои в нападении, которые на несколько минут происходили у России в двух прошлых поединках, приведут к колоссальным последствиям в битве со столь матёрым противником.



Команда Сергея Базаревича должна выдать идеальный матч, а соперник провести далеко не лучшую встречу, и тогда шансы на успех появятся. При любом другом раскладе сборная России потерпит первое поражение на турнире и ухудшит свои шансы на выход в 1/4 финала ЧМ-2019.

Ставка на матч Россия — Аргентина

Аргентина существенно превосходит Россию по опыту, мастерству и таланту, поэтому мы заиграем фору «-6,5» на номинальных гостей. Команду Сергея Базаревича ждёт тяжелейший поединок, и для победы всем нашим парням нужно выдать свой максимум.



Ставка: победа Аргентины с форой «-6,5» за 1.83.