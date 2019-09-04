Италия – Россия. Прогноз: сет пишем, два в уме

От России не ждут победы. И в этом шанс наших девушек.

4 сентября сборная России сыграет четвертьфинальный матч с командой Италии на чемпионате Европы. Встреча в Лодзи начнётся в 19:00 мск.

Анализ матча Италия – Россия (4.09.2019)

За встречу против Бельгии Вадиму Панкову и его команде смело можно поставить пятёрку. С небольшим минусом – проигранным сетом. Наконец-то команда показала неплохой волейбол, наконец-то сработали замены: и Романова, и Курило в игру попали.

Кроме того, россиянки не дали разгуляться скоростному бельгийскому нападению. Да, была осечка в третьей партии, но ждать от сегодняшней команды суперстабильной игры от начала и до конца всё-таки сложно. Поэтому просто поздравим девушек с победой и посмотрим, что дальше.

А дальше – сборная Италии. Одна из лучших команд в мировом волейболе с Эгону и Силлой. На этом чемпионате итальянки выиграли 5 матчей со счётом 3:0. Один, правда, проиграли – хозяйкам, сборной Польши. Но здесь девушки с Апеннин решали свои задачи. Им нужно было взять две партии – они с этим справились.

На 1/8 финала итальянки съездили в гости в Братиславу, там убрали сборную Словакии. Может быть, не так уверенно по счёту, но контролировал игру фаворит постоянно, играя с большим запасом. Теперь предстоит возвращение в Лодзь. Так что в плане логистики у команд всё одинаково, один и тот же переезд. У наших было чуть больше времени на отдых, зато Италия в игровом зале уже провела пять матчей. Баш на баш.

Что можно противопоставить этой машине? В первую очередь нужно затруднить команде Давиде Маццанти приём. Если это получится, то нашему блоку (который проявляет себя довольно неплохо) будет попроще. Ну и самим нужно выдержать приём. В матче со Словакией за три сета итальянки сделали 11 эйсов. Если сегодня цифры будут похожие, всё закончится быстро и не в пользу России.

Последняя личная встреча была на Лиге наций, но и те, и другие были без ряда лидеров. Победила Италия, но та победа не была простой.

Будем откровенны: по именам, по уровню показанной игры Италия сильнее. В первую очередь это происходит из-за разницы в уровне чемпионатов. Там высочайшая конкуренция, каждый может обыграть каждого. У нас на высокие места претендуют две, иногда три команды. Это грустное зрелище.

В чём шанс сборной России сегодня? В том, что от неё никто не ждёт победы. На таком эмоциональном фоне играть проще. И если девушки покажут свой максимум, поймают кураж, то зацепиться получится.

Ставки на матч Италия – Россия (4.09.2019)

Да, сборная Италии выиграла здесь 5 матчей со счётом 3:0, но, в общем-то, не играла против серьёзных соперников. Матч с Польшей проигран, но и его в расчёт брать нет смысла – каждый решал свои задачи.

Женский волейбол – это психология. И сегодня эта психология должна давить на итальянок, от них все ждут победы. В этом шанс сборной России. Букмекеры предлагают коэффициент 1.27 на Италию, 3.85 на Россию. Пожалуй, адекватно.

Одну партию команда Вадима Панкова зацепить может, однозначно. А где одна, там и ещё две. На фору (+2,5) по сетам коэффициент 1.45, это маловато. Поэтому предлагаем сыграть ТБ 177,5 очка в матче за 1.85.

Ставка: ТБ 177,5 очка за 1.85.

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