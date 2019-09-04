Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате

7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 242. В главном поединке вечера встретятся чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье. Бой начнётся в 23:00 по мск, а сам турнир — в 18:00. В прямом эфире поединок покажет Первый канал.

30-летний Нурмагомедов в ММА одержал 27 побед. У 30-летнего Порье — 25 успешных боёв. Хабиб во второй раз будет защищать титул. В октябре 2018 года россиянин победил ирландца Конора Макгрегора.

Основная линия

По оценке букмекеров, Нурмагомедов — фаворит поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.24. Это соответствует вероятности 76%. Сделать ставку на триумф Дастина Порье можно за 4.26 (22%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 51.0 (2%).



Поставить на победу Хабиба досрочно можно за 1.85. На успех Нурмагомедова решением судей аналитики предлагают поставить за 2.82. Вероятность досрочного успеха американского бойца эксперты оценили коэффициентом 5.50.

Хабиб снова не сделает вес?

Букмекеры не останавливаются на классических вариантах ставок и предлагают совсем необычные котировки для любителей UFC. Коэффициентом 7.80 эксперты оценивают шансы Нурмагомедова не сделать вес. Обратный исход доступен за 1.05.



Напомним, 4 марта 2017 года за несколько часов до официальной процедуры взвешивания перед поединком с Тони Фергюсоном отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что Хабиб оказался в больнице из-за резких осложнений, которые явились следствием сгонки веса. Затем UFC на своём официальном сайте сообщил об отмене боя, который должен был пройти в Лас-Вегасе.

Впрочем, прошлый опыт научил Нурмагомедова с большим вниманием относиться к сгонке веса, поэтому каких-либо проблем по данной части у Хабиба не должно возникнуть.

Что ещё придумали аналитики

Фантазия экспертов не знает границ, поэтому для игроков на ставках доступно множество других интересных вариантов. Некоторых любителей пари может привлечь высокий коэффициент того или иного события, а для кого-то предстоящий бой станет интересным проведением досуга с возможностью получить приятный бонус в виде прибыли от верного прогноза. Рассмотрим наиболее яркие предложения букмекеров:



— Хабиб Нурмагомедов упомянет Конора Макгрегора после боя за коэффициент 2.0



— Во время боя вылетит капа за 5.0



— Бой будет остановлен из-за тычка в глаз за 5.5



— Дастин Порье залезет на сетку после боя за 5.9



— Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроят потасовку за 8.0



— Один из бойцов плюнет в соперника во время боя за 11.0



— Бой закончится ничьей из-за двойного нокаута за 250.0

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