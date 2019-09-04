Даниил Медведев – Григор Димитров. Прогноз: россиянина ждёт игра на выживание

6 сентября в матче полуфинала мужского одиночного разряда US Open Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым. Букмекеры отдают небольшое предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.60.

Медведев восхитителен. Уже несколько матчей подряд на US Open развиваются по общему сценарию: тяжёлый старт – мысли о снятии – добавление – игра через боль – победа в четырёх сетах – дивное интервью. Все вокруг ждут, когда силы его окончательно покинут, однако этого не происходит.

Запасы молодого организма истощены, с каждым кругом это видно всё сильнее. Тем не менее он находит путь к победе даже в таких условиях. Это очень круто и в большинстве своём свойственно зрелым теннисистам с богатым опытом и железными нервами, а не 23-летнему спортсмену, который ещё совсем недавно срывался при любом удобном случае.

Победа в четвертьфинале получилась отменной. Качество тенниса было высоким далеко не всегда, зато по накалу эмоций и степени драматизма встреча явно удалась. Даниил на старте захлебнулся в двойных ошибках, затем ко всем его болячкам добавились проблемы с бедром. Пришлось даже вызывать врачей.

Но он не сломался. Вновь помогла дьявольская концентрация в решающих эпизодах. Даже упущенный брейк не помешал оставить партию за собой. Россиянин сыграл на турнире пять тай-брейков, выиграв каждый из них. Чумовая статистика. Без этой собранности и уверенности в своих силах никакого полуфинала бы не случилось.

Да, в текущем состоянии Медведев не способен играть без спадов и вынужден форсировать розыгрыши, чтобы ломать темп. Да, Вавринка по своим меркам провёл весьма бледный матч, а тяжелейший гейм в концовке третьего сета отнял у него последние силы – в результате никакой борьбы в четвёртой партии мы уже не увидели.

Всё это действительно так, но степень живучести Медведева удивила бы даже Бориса Бритву, ведь всеми слабостями соперника ещё надо было воспользоваться. На фоне адской усталости, приёма болеутоляющих и проблем с бедром это очень сложная задача. Похоже, четвёртая строчка рейтинга в надёжных руках.

Даниил едва держится на ногах, однако судьба помогает ему всеми силами. Он может добраться до финала мэйджора, ни разу не встретившись с представителями топ-20. Такими шансами надо пользоваться.

Новак Джокович покинул турнир из-за травмы плеча, Роджер Федерер вылетел на фоне проблем со здоровьем.

В итоге соперником по полуфиналу станет Григор Димитров, который в семи матчах перед US Open одержал одну победу. В матче с Федерером он показал хороший теннис и симпатично смотрелся на приёме, но тут надо отметить, что швейцарец выдал худшую игру за довольно продолжительный период.

После мощного дебюта Роджер стал допускать очень много брака. Во втором-третьем сете было ещё терпимо, но дальше проблемы со спиной и шеей просто бросались в глаза. Димитров спокойно довёл поединок до победы и вышел в полуфинал. А дальше ситуация крайне запутанная сразу по нескольким причинам.

Болгарин крайне нестабилен и получил лёгкую сетку – Сеппи, Майхжак и де Минор. Чорич во втором круге вообще не вышел на корт, а Федерер играл на своём уровне меньше сета. Медведев явно превосходит Григора, но болячки и общая усталость организма могут закончить всё в любой момент. По словам россиянина, пару раз мысли о снятии ему уже приходили на ум.

Перед полуфиналом теннисисты получат около двух суток отдыха, но хватит ли этого фавориту – большой вопрос. Мы же поступим необычно и возьмём две ставки: П2 за 2.55 и П1 + ТМ 41,5 гейма за те же 2.55.

Мотивация простая: Даниил сильнее, если он успеет восстановиться, то наверняка победит без особых хлопот.

41,5 гейма может хватить даже на четыре сета, всё же подача у Димитрова не самая впечатляющая, и больше одного тай-брейка мы вряд ли увидим. Но на пять партий россиянина едва ли хватит, ведь последние пять недель он провёл практически без отдыха. Если поединок затянется на 3-4 часа, шансов у болгарина будет больше.

Таким образом, мы уйдём в минус только в том случае, если сыгравший 21 матч за пять недель Медведев окажется сильнее в затяжной бойне, несмотря на проблемы с бедром и общуюослабленность организма. Скорее всего, Даниил постарается победить максимально быстро, но сильно просядет в концовке, если соперник не развалится.

Ставки на матч Даниил Медведев – Григор Димитров

Медведев явно превосходит Григора, но болячки и общая усталость организма могут закончить всё в любой момент. Потому возьмём две ставки: П2 за 2.55 и П1 + ТМ 41,5 гейма за те же 2.55. Уйдём в минус только в том случае, если сыгравший 21 матч за пять недель Даниил окажется сильнее в затяжной бойне, несмотря на проблемы с бедром и общую ослабленность организма.

Ставка №1: победа Димитрова за 2.55.

Ставка №2: победа Медведева + ТМ 41,5 гейма за 2.55.