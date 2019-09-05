Маттео Берреттини – Рафаэль Надаль. Прогноз: лёгкой прогулки у Рафы не будет

6 сентября в матче полуфинала мужского одиночного разряда US Open Маттео Берреттини сыграет с Рафаэлем Надалем. Букмекеры отдают явное предпочтение испанскому теннисисту: поставить на победу Надаля можно с коэффициентом 1.06.

Анализ матча Маттео Берреттини – Рафаэль Надаль (06.09.2019)

US Open сам плывёт в руки Надалю. Коллеги по «большой тройке» самоустранились на фоне проблем со здоровьем: Новак Джокович снялся по ходу матча против Стэна Вавринки из-за травмы плеча, а Роджер Федерер ужасно провёл поединок с Григором Димитровым и жаловался на дискомфорт в спине и шее.



Но это только первая часть паззла. Вторая – курортная сетка: на пути к полуфиналу мэйджора ему ни разу не попался представитель топ-15. Джон Миллман, Танаси Коккинакис и Чхун Хён – это смешно, а Марин Чилич проводит этот сезон довольно слабо, хотя один сет у Рафы он всё же утащил.



В четвертьфинале достался Диего Шварцман – очень неудобный и техничный соперник, но с одним огромным минусом. 170 сантиметров роста и слабая подача – слишком серьёзный пробел для хардового покрытия. Аргентинец эпизодами выглядел крайне симпатично и определённо доставил фавориту немало неудобств. Но не более того.



При этом испанец играл очень неровно в двух стартовых сетах: сперва позволил превратить 4:0 в 4:4 (и с большим трудом взял девятый гейм), а затем повторил номер, на этот раз 5:1 перетекли в 5:5. Опытному Надалю такие фокусы абсолютно несвойственны, так что повод напрячься имеется. Дважды потерять двойной брейк – это перебор.



Вполне возможно, что Рафаэль тоже играет через боль, только не спешит рассказывать о ней журналистам. Несмотря на поражение в трёх сетах, Шварцман заметно потрепал короля грунта. В полуфинале играть предстоит с Маттео Берреттини, который добился сумасшедшего прогресса: начинал 2019 год 54-м, а теперь переместится на 13-ю строчку.



Разумеется, Рафа – явный фаворит матча, но котировки букмекеров кажутся слишком уж перекошенными. Даже П1 в трёх сетах идёт за 1.60. Надаль в двух предыдущих встречах смотрелся совсем не идеально, а итальянец своё дело знает. У него отличная подача, достойный для игрока таких габаритов приём и крепкие нервы.



В 4-м круге Маттео разобрал Андрея Рублёва, а в четвертьфинале на зубах вырвал победу у набравшего ход Гаэля Монфиса: поединок получился более чем равным, но на тай-брейке француз уступил. Двух суток должно хватить 23-летнему теннисисту на отдых, в предыдущих раундах до пятого сета он не доходил и какие-то силы наверняка сохранил.

С учётом формы Берреттини и возможных проблем Надаля со здоровьем, попробуем сыграть от аутсайдера. ТБ 3,5 сета за 2.55 и ТБ 30 гейма за 1.76 – вполне неплохо. ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.15 – тоже любопытно. Соперники раньше не встречались, Рафе наверняка потребуется время, чтобы подстроиться к подаче двухметрового итальянца.

Ставки на матч Маттео Берреттини – Рафаэль Надаль

Надаль в двух предыдущих встречах смотрелся совсем не идеально, а итальянец своё дело знает. У него отличная подача, достойный для игрока таких габаритов приём и крепкие нервы. Соперники раньше не встречались, Рафе наверняка потребуется время, чтобы подстроиться к подаче двухметрового Берреттини.



Ставка №1: ТБ 3,5 сета за 2.55.



Ставка №2: ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.15.