Сербия – Португалия. Прогноз: в Белграде Криштиану останется без голов

7 сентября на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде в матче пятого тура Группы B квалификации Евро-2020 сборная Сербии примет национальную команду Португалии. Эксперты склоняются к успеху гостей и предлагают поставить на Роналду с партнёрами за 2.21. Победа «белых орлов» оценивается букмекерами коэффициентом 3.58.

Прогноз матча Сербия — Португалия (07.09.2019)

Группу B можно назвать самой сильной по составу участников квалификации Евро-2020, так как на две прямые путёвки всерьёз претендуют три мощных коллектива. На текущий момент наилучшего турнирного положения добились украинцы. Коллектив Андрея Шевченко сыграл вничью на выезде с Португалией, а дома разгромил Сербию.



Таким образом, Украина провела две из четырёх встреч с прямыми конкурентами и потеряла лишь пару очков. Сербия и Португалия между собой выдали ничью на стадионе «Да Луш», поэтому «белые орлы» не досчитались уже пяти баллов от максимально возможного количества, а команда Фернанду Сантуша четырёх.

Очная встреча между Сербией и Португалией будет иметь колоссальные последствия, и проигравший с огромной вероятностью уже не сможет претендовать на топ-2 в группе. С другой стороны, оба соперника даже в случае неудачной квалификации наверняка отберутся на Евро-2020 через Лигу наций УЕФА.



Букмекеры отдают предпочтение гостям, считая Португалию фаворитом предстоящего сражения. Впрочем, аналитики испытывают сдержанный оптимизм по отношению к команде Фернанду Сантуша. На наш взгляд, лезть в классический исход не стоит. Сербы слишком непредсказуемы, от «белых орлов» непонятно чего ожидать, а при фантастической поддержке фанатов возможно всё, что угодно.



За коэффициент 1.78 предлагаем присмотреться к ставке на отсутствие голов в исполнении Роналду. Криштиану не забил за весь матч с Украиной, в поединке с Сербией лидер атак португальцев получил травму ещё в первом тайме, а в новом сезоне великий форвард отличился лишь в одном из двух поединков за «Ювентус».



В обороне у «белых орлов» порой возникает недопонимание, но в столь ответственном поединке вся защита хозяев сконцентрируется на Криштиану. Больше свободы получат другие исполнители атакующей группы Португалии, а вот Роналду окажется скован в позиционной обороне Сербии. Конечно, всегда есть риск пенальти, особенно при судействе Чакыра, однако вероятность 11-метрового невысока.



В 2019 году Криштиану сумел забить в 12 официальных матчах из 25. Если смотреть поединки исключительно за сборную Португалию, то здесь у Роналду один результативный поединок из четырёх. Для коэффициента 1.78 статистика не самая лучшая, но, учитывая уровень соперника, риск выглядит оправданным.



Альтернативным предложение букмекеров, имеющим приличные шансы на проход, стоит назвать последнюю жёлтую карточку, начиная с 85-ой минуты, за коэффициент 1.9. Значимость результата практически наверняка гарантирует напряжённую концовку, а ребят с актёрскими талантами хватает в составе обеих сборных. Чакыр в последние годы стал судить спокойнее, но на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» попросту невозможно контролировать эмоции.

Ставки на матч Сербия — Португалия

Исход матча Сербия – Португалия непредсказуем и зависит от множества факторов. Мы воздержимся от ставок на классический исход и за 1.78 проверим вариант с отсутствием голов в исполнении Роналду. В 2019 году Криштиану забивал только в одном из четырёх поединок за национальную команду. Также, за 1.9 заиграем жёлтую карточку, начиная с 85-ой минуты. Огромное количество людей с актёрскими данными, значимость встречи и Чакыр со свистком – аргументов для горчичника в концовке хватает.



Ставка №1: Криштиану Роналду не забьёт за 1.78



Ставка №2: последняя жёлтая карточка с 85-ой минуты за 1.9



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