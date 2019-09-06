Литва – Украина. Прогноз: Шевченко отомстит за отбор к Евро-2008

7 сентября на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе в матче пятого тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Литвы примет национальную команду Украины. Букмекеры уверены в успехе гостей и предлагают поставить на жёлто-синих за 1.32. Виктория коллектива Вальдаса Урбонаса оценивается экспертами коэффициентом 12.5.
Прогноз матча Литва — Украина (07.09.2019)
Сборная Украины уверенно лидирует в группе B квалификации Евро-2020 и имеет отличные шансы для прямого отбора на статусный турнир. Жёлто-синие уже успели добыть ничью в Португалии, а дома разгромили Сербию. Теперь задача у коллектива Андрея Шевченко на словах звучит максимально просто: нужно брать свои очки в обоих поединках с Литвой и дальше смотреть на расклад в таблице перед последними турами.
Сами литовцы совсем разочаровывают своих поклонников, ведь самобытная национальная сборная постепенно превращается в футбольного карлика. Команда Вальдаса Урбонаса не прогрессирует, за два поединка с Люксембургом набрано лишь одно очко, поэтому в ближайших перспективах просматривается сплошной пессимизм.
У букмекеров Украина идёт явным фаворитом, и здесь нет ничего удивительного. Литовский футбол застрял где-то в прошлом и давно перестал развиваться. Чистая победа жёлто-синих даже на выезде идёт за 1.32, но нам этого мало, и мы докупим фору до «-1,5» за двойку. Коэффициент приличный, а шансы проход вполне приемлемые.
У коллектива Андрея Шевченко возникли трудности с уже упомянутым Люксембургом, но как раз прошлый соперник Украины действовал в современной манере и доставил немало неприятностей. Матч с Литвой наверняка сложится для жёлто-синих куда проще, к тому же никто не отменял огромную пропасть в уровне исполнительского мастерства.
Европейский сезон уже начался, лидеры украинской команды чувствуют себя в хорошем тонусе, а задел перед конкурентами в турнирной таблице лишь добавляет уверенности. Пока Сербия с Португалией будут выяснять отношения друг с другом жёлто-синие получат возможность оторваться как минимум от одного конкурента. Таким шансом нужно пользоваться.
В отборе к Евро-2008 Литва дома одолела Украину со счётом 2:0, а весь матч тогда отыграл Андрей Шевченко. У главного тренера жёлто-синих, да и у всей команды есть должок перед аутсайдером, который желательно вернуть с аналогичным гандикапом или даже более уверенной форой.
Ставка на матч Литва — Украина
В нынешнем отборочном цикле Литва выглядит даже хуже Люксембурга, поэтому Украина рассматривается экспертами в качестве явного фаворита. Мы полностью согласны с букмекерами и предлагаем проверить фору «-1,5» на жёлто-синих за коэффициент 2.0. У Андрея Шевченко есть должок перед ближайшим соперником.
Ставка: победа Украины с форой «-1,5» за 2.0.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 6 сентября 2019
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 5 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00