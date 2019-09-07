Венесуэла – Россия. Прогноз: нам накидают даже ноунеймы

8 сентября в Китае на стадионе «Фошань Интернэшнл Спортс Арена» в очередном матче Группы I мужского чемпионата мира по баскетболу 2019 года сборная России сойдётся с национальной командой Венесуэлы. Эксперты считают наших парней явными фаворитами и предлагают поставить на победу команды Сергея Базаревича с учётом овертайма за 1.31. Виктория номинальных хозяев оценивается экспертами коэффициентом 3.78. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча Венесуэла — Россия (06.09.2019)

Сборная России ударно начала выступление на чемпионате мира по баскетболу, выполнив задачу-минимум, но на следующей стадии турнира отсутствие командного опыта и индивидуально сильных исполнителей не могло не сказаться. Команда Сергея Базаревича в близких к равным матчам уступила и Аргентине, и Польше, теперь осталось только биться за честь.

Венесуэле сильно повезло с жеребьёвкой на ЧМ-2019, впрочем, столь щедрым подарком ещё нужно было воспользоваться. Коллектив Фернандо Гектора Дуро расправился Китаем соревнований и сборной Кот-д’Ивуара, но с Аргентиной и Польшей выглядел ещё хуже, чем россияне. Потенциал номинальных хозяев ближайшего поединка сильно ограничен, поэтому прошлые результаты стоит отнести именно к положительным достижениям.

По упомянутым выше причинам наша команда идёт фаворитом противостояния, однако на чистую победу России букмекеры дают маленький коэффициент. Конечно, можно докупить гандикап в пользу парней Сергея Базаревича, но ожидать перевеса в 8-10 очков слишком опрометчиво. Многое зависит от настроя и мотивации соперников.

Да, оба коллектива уже не смогут побороться за медали, но каждая победа на чемпионате мира важна и для психологической устойчивости игроков, и для более красивого отчёта тренерских штабов перед руководством национальных федераций. Нет никаких сомнений в том, что и Россия, и Венесуэла приложат максимум усилий для победы. Тогда от чего отталкиваться нам?

По ходу нынешнего турнира нападение нашей команды подвергается серьёзной критике. Уровень разыгрывающих не позволяет двигать мяч так, как хотелось бы, поэтому в созидании возникают действительно серьёзные проблемы. Защита Базаревича вызывает уважение, в позиционной обороне Россия действительно смотрится прилично, но есть два ключевых нюанса, негативно влияющие и на данный компонент: потери и слишком большое количество штрафных от соперников.

Индивидуальный тотал Венесуэлы больше 69,5 очка за 1.82 выглядит перспективно. Россия пропустила меньше 70 только от Аргентины в невероятно напряжённом сражении. Нигерия, Южная Корея и Польша с запасом пробивали установленную планку, следовательно, и у коллектива Фернандо Гектора Дуро есть хорошие шансы на преодоление выбранного нами рубежа.

Сами венесуэльцы набирали не менее 70 баллов в двух матчах из четырёх. Низовые поединки пришлись на Польшу и Аргентину, но это нас не смущает. Во-первых, в одном случае парням Фернандо Гектора Дуро не хватило одного очка, а в другом трёх, всё было близко. Кроме того, оборона России с учётом потерь и персональных замечаний вряд ли надёжнее, чем у двух наших предыдущих противников.

Также, за 1.85 мы проверим индивидуальный тотал Курбанова меньше 9,5 очка. По совокупности форвард «армейцев» является, пожалуй, самым надёжным и проверенным бойцом из всей нашей сборной на ЧМ-2019. С другой стороны, именно по части результативности Никита редко выходит на первый план и предпочитает вспомогательную роль.

В графе набранных очков у Курбанова следующие показатели: 9 с Нигерией, 8 с Южной Кореей, 13 с Аргентиной и 6 с Польшей. С какой стати Никите пробивать десятку против Венесуэлы? Форвард «армейцев» с высокой вероятностью займётся любимым делом: качественной обороной и борьбой на щитах.

Ставки на матч Венесуэла — Россия

Букмекеры завышают гандикап в пользу России, из-за чего брать фору на парней Сергея Базаревича невыгодно. За 1.82 мы возьмём индивидуальный тотал Венесуэлы больше 69,5 очка. Наша команда пропускала от 70 в трёх из четырёх матчей на ЧМ-2019. Также, за 1.85 поверим в 9 или менее баллов за результативность от Курбанова. Никита лишь раз на турнире пробил десятку.

Ставка №1: индивидуальный тотал Венесуэлы больше 69,5 очка за 1.82

Ставка №2: индивидуальный тотал Никиты Курбанова меньше 9,5 очка за 1.85