Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Прогноз: Рафа завершит сказку россиянина

8 сентября в матче финала мужского одиночного разряда US Open Даниил Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем. Букмекеры отдают явное предпочтение испанскому теннисисту: поставить на победу Надаля можно с коэффициентом 1.17.
Анализ матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль (08.09.2019)
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Небывалое бывает! Медведев вышел в финал на четвёртом турнире подряд – абсолютно феноменальное достижение. До решающего матча удалось дойти в Вашингтоне и на двух «мастерсах» — в Монреале и Цинциннати. Не хватало только прорыва на мэйджоре. И он случился.
Разумеется, 23-летнему теннисисту повезло с сеткой. Добраться до финала ТБШ без очных встреч с представителями топ-20 – редчайший случай. Но Джокович и Федерер покинули турнир на фоне проблем со здоровьем, а потому самым рейтинговым соперником оказался Стэн Вавринка, занимающий 22-ю строчку.
Все остальные оппоненты перед стартом US Open вообще находились за пределами топ-50. Речь о Праджнеше Гуннесваране, Уго Дельене, Фелисьяно Лопесе и Григоре Димитрове. А немец Доминик Кёпфер и вовсе располагался во второй сотне. Впрочем, это тот самый случай, когда везёт тому, кто везёт.
Даниил практически с самого начала соревнований страдал от усталости и мелких травм, а потом ещё и повредил бедро. Он выступал нестабильно, брал медицинские тайм-ауты и несколько раз подумывал сняться. Но неизменно находил в себе продолжить борьбу. И всякий раз побеждал. «Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, и она помогает выигрывать эти безумные сеты и безумные матчи, которые два месяца назад я бы, наверное, проиграл», — говорит спортсмен.
Примерно то же самое получилось и в полуфинале с Димитровым. Россиянин не показал элитного тенниса, что косвенно видно по статистике. 47% попаданий первой подачей, 48% выигранных розыгрышей на втором мяче, всего 22 виннерса на 40 невынужденных ошибок и низкая эффективность выходов к сетке (7 из 19).
Как правило, с такими показателями побеждать на поздних стадиях мэйджоров не удаётся. А Медведев выиграл в трёх сетах. Хотя в первой партии после быстрого брейка смотрелся хуже соперника. Но сумел удержаться в седле, добраться до тай-брейка и вырвать его. А дальше стало полегче.
После тяжелейших полутора месяцев Даниил не готов играть ровно и контролировать процент брака, но за счёт характера способен передушивать оппонентов. Но есть проблема – с Надалем одного характера не хватит. Именно испанец нанёс россиянину одно из двух поражений за последние шесть недель. Произошло это в финале Монреаля, где под сильный ветер Рафа уверенно взял титул (6:3, 6:0).
В полуфинале Надаль разобрался с Маттео Берреттини. Первый сет длился дольше часа, и итальянец едва не утащил тай-брейк, но всё же дрогнул. А второго шанса уже не дождался: стал чаще ошибаться во второй партии и в конце концов проиграл подачу, а третий сет и вовсе прошёл в одну калитку.
Уставшему Медведеву будет неимоверно тяжело затянуть поединок с испанцем. Скорее всего, поначалу россиянин навяжет борьбу, однако постепенно преимущество фаворита будет только расти. Мы бы выбирали между ставками «первый сет результативнее второго» за 2.24 и ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.02.
Ставки на матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль
После тяжелейших полутора месяцев Даниил не готов играть ровно и контролировать процент брака, но за счёт характера способен передушивать оппонентов. Но есть проблема – с Надалем одного характера не хватит. Скорее всего, поначалу россиянин навяжет борьбу, однако постепенно преимущество фаворита будет только расти.
Ставка №1: первый сет результативнее второго» за 2.24
Ставка №2: ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.02.
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