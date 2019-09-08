Мейвезер, Конор или Фергюсон? Кто следующим отхватит от Хабиба

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой с американцем Дастином Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.



Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Букмекеры принимают ставки на следующего соперника российского бойца. Начнём с самого необычного варианта.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Флойд Мейвезер (2019-2020)

Букмекеры принимают ставки на возможный бой Хабиба с Флойдом Мейвезером. Предполагается, что он пройдет по правилам бокса. По мнению аналитиков, в этом случае у россиянина практически нет шансов. Оно и неудивительно, ведь непобежденный Флойд — лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала Ring (2005—2007, 2013—2015).



Поставить на победу Мейвезера в этом возможном поединке можно за 1.04. Это примерно 83% вероятности. Сделать ставку на успех Хабиба можно с коэффициентом 7.0 (14%). На ничейный исход предлагается коэффициент 26.0 (3%).



Проблема только в одном – этот поединок вряд ли состоится. Поставить на данное событие эксперты предлагают за 7.8, что соответствует 11,8% вероятности. Обратный исход оценивается аналитиками коэффициентом 1.05 (88,2%). Впрочем, с другим бойцом ММА – Конором Макгрегором – Флойд уже дрался. Естественно, по правилам бокса.



И уверенно победил. В десятом раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой в Лас-Вегасе, что означало победу Флойда техническим нокаутом. Кстати, о Коноре.

Эксперты считают, что существуют небольшие шансы проведения очередного боя между Нурмагомедовым и Макгрегором уже в 2019 году. Поставить на данный вариант в букмекерских конторах можно за 11.0, что соответствует 8,4% вероятности. Противоположный исход оценён аналитиками коэффициентом 1.01 (91,6%).



Нурмагомедов и Макгрегор встречались 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Тогда Хабиб победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.



Ирландец уже неоднократно заявлял о желании реванша с Хабибом, но россиянину на данном этапе это неинтересно. «Зачем мне драться с тем, кто никогда не выигрывает? Мне это неинтересно. Конор должен заслужить реванш. Пусть вернется и проведет серию из 9-10 побед», – говорит Нурмагомедов.

А вот это уже интересно! Бой Хабиба и Тони срывался четыре раза, но «эль Кукуй» заслуживает схватки с Хабибом как никто другой. У американца уже 12 побед подряд, он не проигрывал аж с мая 2012 года.



Хабиб и Дэйна Уайт согласны. «Только Тони заслуживает бой со мной. Больше никто. Я хочу драться с реальными парнями», — отметил россиянин. «Если Тони будет готов, он получит следующий титульник. Он – соперник для победителя боя Хабиб – Порье», — говорил Уайт ещё до победы Нурмагомедова в Абу-Даби.



Сейчас бой против Фергюсона видится наиболее реальным вариантом развития событий. Но есть и другие. Например, поединок с 38-летним Жоржем Сен-Пьером. И даже завершение карьеры: если заявление от Хабиба состоится до наступления 2020 года, то сыграет коэффициент 6.80, что соответствует 13,5% вероятности. На противоположный исход букмекеры предлагают поставить за 1.07 (86,5%).