«Автомобилист» — «Металлург Мг». Прогноз: возвращение Воробьёва будет весёлым

9 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге встретится с «Металлургом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.13.

Анализ матча «Автомобилист» — «Металлург Мг» (09.09.2019)

Очень непростой для прогноза матч, лучше обойти его стороной и подобрать более подходящее событие. В обычных условиях «Автомобилист» шёл бы явным фаворитом, потому что по качеству хоккея и результатам он на данный момент ощутимо превосходит соперника. Три победы в трёх матчах – это серьёзно.



Нельзя сказать, что календарь попался тяжёлый. Ведь все три встречи состоялись в Екатеринбурге и никакие перелёты команду не отвлекали. В то же время проходных соперников не было: очень колючая «Северсталь» (3:2), успевшая удивить на старте сезона, затем укрепившийся «Витязь» (3:2) и СКА (5:2). Ослабший за межсезонье, но всё же СКА.



Не то чтобы уральцы показывали очень ровную и цельную игру, однако в стартовые недели это и не требуется. С череповчанами, например, проспали дебют и начали с 0:2, но не дрогнули, отыгрались и вырвали победу в овертайме. Хотя эпизодами гости смотрелись как минимум не хуже.



С «Витязем» подопечные Андрея Мартемьянова смотрелись увереннее, вот только теперь пассивно провели третий период. Подмосковный клуб едва не отыгрался в концовке. Зато победа над СКА получилась яркой и справедливой. Не считая обидного пропущенного гола в большинстве, у «Авто» получалось практически всё.



«Металлург», напротив, старт регулярного чемпионата завалил. Одна победа над «Северсталью» (4:2) при унылых поражения от СКА (1:3) и «Витязя» (0:2) – это совсем не то, чего ждали от команды. «Лисы», несмотря на солидные трансферы в межсезонье, играли всё в тот же вялый хоккей, что и в прошлом сезоне.



И вроде бы П1 за 2.13 напрашивается, но есть проблема – руководство ММг уже успело убрать Йозефа Яндача, вернув на тренерский мостик Илью Воробьёва. Отставка чеха по окончании минувшего сезона выглядела бы логично, но сохранить тренера, дать ему провести предсезонку и убрать после трёх матчей – это весьма нетривиальный ход.

Как он повлияет на хоккеистов «магнитки» — большой вопрос. Скорее всего, поможет встрепенуться и показать более-менее бодрый хоккей. Вернуться и начать с выездной победы над лидером конференции было бы очень красиво. «Авто» сейчас хорош и явно окажет сопротивление, но рассчитывать на голы мы можем.



Екатеринбуржцы во всех матчах забивали и пропускали как минимум по две шайбы, от этого и будем отталкиваться. «Обе команды забьют не меньше двух шайб» за 2.00 – первый вариант, «обе забьют к 31-й минуте» за 2.13 – второй. Лезть в результат после смены тренера не рискнём, но и скуки ждать не приходится.

Ставки на матч «Автомобилист» — «Металлург Мг»

Как сена тренера повлияет на хоккеистов «магнитки» — большой вопрос. Скорее всего, поможет встрепенуться и показать более-менее бодрый хоккей. Екатеринбуржцы во всех матчах забивали и пропускали как минимум по две шайбы, от этого и будем отталкиваться. «Обе команды забьют не меньше двух шайб» за 2.00 – первый вариант, «обе забьют к 31-й минуте» за 2.13 – второй.



Ставка №1: обе команды забьют не меньше двух шайб за 2.00.



Ставка №2: обе забьют к 31-й минуте за 2.13.