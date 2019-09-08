Хабиб поставил на колени букмекеров. Наш чемпион разоряет конторы

Как менялись котировки до боя, что происходило в лайве и какие ставки сыграли. Обо всём по порядку.

7 сентября в Абу-Даби прошёл турнир UFC 242. В главном поединке вечера встретились чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье. Бой завершился победой российского бойца досрочно в 3-м раунде, после сдачи американца вследствие удушения в партере. Порье практически не оказал сопротивления.

Как менялась линия перед боем

Об организации поединка между Хабибом и Дастином было известно достаточно давно, поэтому коэффициенты в букмекерских конторах на итоговую победу каждого из спортсменов со временем менялись. На момент выхода линии эксперты предлагали поставить на Нурмагомедова за 1.42, затем линия в пользу россиянина просела до 1.23, а при выходе в лайв на успех фаворита давали уже 1.2.



Тотал раундов больше 4,5 шёл за 2.03, а на противоположный исход предлагалось поставить за 1.7. На классических вариантах аналитики не остановились, предлагая всем любителям ставок заиграть нестандартные предложения. Рассмотрим несколько из них:



— Хабиб не сделает вес за 7.5



— Хабиб залезет на сетку после боя за 1.4



— Во время боя вылетит капа за 5.0



— Бойцы коснутся друг друга кулаками до боя за 1.1



— Хабиб до боя даст «пять» Бафферу в октагоне за 1.08



— Бой будет признан несостоявшимся за 25.0

Бой Хабиб – Порье могут признать несостоявшимся! Самый дикий прогноз года Допинговый скандал, потасовка в октагоне или новая провокация Конора? Делаем ставки, господа.

Что происходило в лайве

Однако заключать пари на поединок Нурмагомедов – Порье можно было не только до начала боя, но и в режиме реального времени. «Чемпионат» проследил за движением котировок БК «Фонбет» в лайве и получил следующие данные:



— В первом раунде коэффициент на итоговую победу Хабиба упал до 1.18, а после перевода Порье в партнер на российского бойца можно было поставить за крошечные 1.12. На Дастина в тот момент давали уже 5.8 вместо исходных 4.4 на старте поединка.

— Во втором раунде линия в пользу Нурмагомедова просела ещё сильнее. Виктория Хабиба оценивалась экспертами коэффициентом 1.1, а на Порье позволялось сделать ставку за 6.35. Отметим, что эксперты не верили в раннее завершение боя. Тотал раундов больше 2,5 шёл за 1.5, а противоположный вариант за 2.4.



— Серия попаданий Порье во второй 5-минутке несколько изменила ситуацию. Среди игроков пошёл шквал ставок на Дастина в лайве, поэтому виктория Хабиба была доступна за 1.14, а на американца давали 5.6.

Хабиб давал шанс разбогатеть каждому из вас, но вы его упустили Подсчёт потенциальной прибыли от ставок на Хабиба вскружит голову даже опытным игрокам

— Хабиб быстро оклемался, ответил своим излюбленным приёмом и совершил тейкдаун. На данное развитие событий отреагировали и букмекеры. Всё те же 1.1 вернулись в графу рядом с победой Нурмагомедова, а на викторию Порье коэффициент подскочил до 6.4.



— Перед стартом третьей 5-минутки линия на Хабиба оставалась прежней, а вот в американца уже никто не верил. Виктория Порье шла за 6.8. Однако, аналитики не были уверены в завершении поединка в ближайшем отрезке. На тотал раундов больше 3,5 можно было поставить за 1.85, а на обратный вариант предлагался абсолютно идентичный коэффициент.



— Когда букмекеры увидели подавляющее преимущество Нурмагомедова по ходу третьей 5-минутки, то было уже поздно. В последние секунды боя на Хабиба давали скромный коэффициент 1.08, а победа Порье шла за 7.3.

Какие ставки сыграли

Хабиб остался верен в себе и в своём фирменном стиле добыл очередную викторию. Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв. Прогноз «Чемпионат» также оказался успешным, а ниже мы перечислим несколько любопытных ставок, которые сыграли по итогам поединка российского бойца с Дастином Порье:

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогноз: американца ждёт долгая ночь Не удивимся, если единственный план Нурмагомедова на бой сработает в 28-й раз.

— Хабиб залезет на сетку после боя за 1.4



— Бойцы коснутся друг друга кулаками до боя за 1.1



— Хабиб до боя даст «пять» Бафферу в октагоне за 1.08

— Хабиб победит болевым или удушающим в третьем раунде за 11.0



— Тотал раундов меньше 3,5 за 2.07



— Досрочная победа Хабиба за 1.85



— Бой закончится в третьем раунде за 6.75



— Хабиб победит удушающим за 2.5



— Отец Хабиба выйдет в октагон после боя за 1.25



— Хабиб наденет папаху в октагоне после боя за 1.1



— Общий тотал ударов меньше 307,5 за 2.0



Так как подавляющее большинство любителей ставок сделали свой выбор в пользу Нурмагомедова, то букмекерские конторы понесли серьёзные убытки. Хабиб сохранил звание чемпиона, увеличил свой банковский счёт и принёс определённую прибыль тем, кто в него верил. Ждём следующий бой «Орла».