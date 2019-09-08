5 причин поставить на победу Медведева над Надалем в финале US Open 2019

Рафаэль Надаль считается фаворитом финала Открытого чемпионата США, и это мнением основано на вполне весомых аргументах – и имя, и опыт, и мощь, и даже статистика личных встреч. Но мы же постараемся рассказать, почему именно россиянин Даниил Медведев может стать чемпионом US Open-2019.

Причина №1. Чудо-серия

Первое, что бросается в глаза, это фантастическая серия матчей, которые Даниил Медведев провёл на американском харде. С конца июля он провёл три недели на турнирах высочайшего уровня, неизбежно доходя до финалов – ATP500 в Вашингтоне, «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати. Россиянин стал победителем US Open Series по сумме очков перед стартом Открытого чемпионата США. Недельная передышка перед самим US Open была как нельзя кстати. Физически он передохнул, а вот игровую форму стал набирать дальше. В итоге его серия перед финалом в Нью-Йорке достигла 22 матчей – 20 побед и два поражения. Это просто фантастика. При этом и обыгрывал Даниил сильных соперников, среди которых были Марин Чилич, Доминик Тим, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Новак Джокович, Давид Гоффен, Стэн Вавринка, Григор Димитров и многие другие. Да, матчевая нагрузка на российского теннисиста выпала колоссальная, но, во-первых, он молод – ему всего 23. Это время свершений и достижения самых высоких целей. А во-вторых, давно замечено, что на фоне побед и тех положительных эмоций, которые они приносят, организм восстанавливается быстрее.

Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Прогноз: Рафа завершит сказку россиянина У Медведева появился настоящий чемпионский характер, но Надаля этим не удивишь.

Причина №2. Эффект новичка

На Даниила Медведева сейчас ничего не давит. Всё, чего он добивается, — происходит для него впервые. В Монреале он впервые вышел в финал «Мастерса», на аналогичном турнире в Цинциннати впервые завоевал титул, на US Open дебютировал в качестве игрока топ-5, впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», следом – в полуфинал, потом – в финал. С понедельника россиянин впервые станет 4-й ракеткой мира. У него впереди новые конкретные цели, которые довольно близки к нему, и что при этом очень важно – на него ничего не давит. Медведев уже герой. Даже если он проиграет в финале Надалю, ни у кого не поднимется рука кинуть камень в его огород, а победа и вовсе его вознесёт россиянина до тех высот, на которых он не бывал. Зато Рафаэль в этом плане в явно более тяжёлой ситуации – он фаворит, обязан выигрывать, к тому же его против него ветеранский возраст и осознание близости конца карьеры.

Причина №3. Связь поколений

У российского тенниса финалов турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде не было уже 14 лет. На Australian Open-2005 фантастический теннис показал Марат Сафин – в полуфинале он выбил из турнира первую ракетку мира Роджера Федерера, а в финале справился с местным любимцем Ллейтоном Хьюиттом. Как оказалось, за этим турниром внимательно следил 8-летний Даня Медведев, и Марат стал для него настоящим теннисным кумиром. Даниилу нравилось в Сафине всё – но, прежде всего, бурное поведение на корте – особенно безжалостное обращение с ракетками. Кстати свой первый «Шлем» Сафин завоевал в 20 лет. Многих тогда поразило, как этот «мальчишка» совершенно бесстрашно и очень уверенно расправился в финале US Open-2000 с опытнейшим Питом Сампрасом, которому на тот момент было 29. Может и этот опыт Сафина пригодится сейчас Медведеву, помимо уничтожения ракеток.

Неужели провал Шараповой круче финала Медведева? Чем удивил US Open А, может, ярче запомнился «выстрел» в судью из ракетки или «письмо Татьяны Лариной» к Дмитрию Турсунову? Надо определиться.

Причина №4. Гений

Даниил Медведев для многих сейчас закрытая книга. Он выскочил как чёрт из табакерки в современном теннисе и начал творить на корте что-то невероятное. К нему ещё многим предстоит привыкнуть – и зрителям, и соперникам. К его необычному стилю ещё нужно будет многим приспособиться, ведь у россиянина довольно приличный теннисный арсенал, которым он успешно пользуется. Причём если отказывает что-то одно, то другое дополняет прорехи. Так, например, в полуфинале с Димитровым россиянину отказала первая подача, на которой он обычно стабильно набирает множество очков. В этом матче он попадал первым мячом менее половины раз (47%), но если уж попадал, то в 75% случаев выигрывал, в том числе и коронными для него эйсами. В этом матче Даниил гораздо хуже ходил к сетке, чем соперник, зато на задней линии был великолепен. Многие специалисты сходятся во мнении, что Медведев – настоящий универсал. Что он играет в «умный» теннис, читает игру соперника, подстраивается под неё и разрушает. Уже даже появилась кличка Гений. Неизвестно, как она приживётся в туре, но просто так такими ярлыками не награждают.

Легенда против Медведева. Это лучший финал, какой мог быть Рафаэль Надаль по пути к финалу US Open отдал лишь один сет. Теперь он сразится за титул с ярко зажегшейся звездой из России.

Причина №5. Стрессоустойчивость

В восторге от игры Медведева сейчас многие. В том числе и его кумир Марат Сафин, который считает, что Даниил уже на том уровне, что Надаля он точно не испугается. Да, россиянин проиграл ему месяц назад в финале Монреаля, но за это время Медведев заметно прибавил. А вот на Надаля будет давить возраст и ответственность. Ключ к успеху – играть от себя, отрешиться от всего окружающего. Можно назвать это проверкой на стрессоустойчивость. И с этим, как показал нынешний турнир, у россиянина всё в порядке. Казалось, что под давлением обстоятельств он играет всё лучше и лучше. Скажем, начались у него судороги в третьей партии матча с Уго Дельеном. Ничего страшного, боль ушла, и даже потерянный сет не проблема. Будет следующий, будет и успех. Ну а уж как россиянин справлялся с давлением американских болельщиков уже говорено-переговорено. Даниил научился подпитываться этой негативной энергией и играть от этого лучше. Да так, что даже Вавринка уже опасался просить у трибун поддержки, ведь от этого россиянин играл ещё лучше.

Впереди – главный экзамен. Насладимся увиденным!