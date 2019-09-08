Сев. Ирландия – Германия. Прогноз: после позора в Гамбурге Лёв сделает выводы

9 сентября на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте в матче шестого тура Группы С квалификации Евро-2020 сборная Северной Ирландии примет национальную команду Германии. По мнению экспертов, три очка завоюют гости. Чистая победа «бундестим» идёт за 1.36. Виктория коллектива Майкла О’Нила оценена букмекерами коэффициентом 9.3.

Прогноз матча Северная Ирландия — Германия (09.09.2019)

Германия после трёх побед на старте квалификации, включая викторию над основным конкурентом, была близка к спокойному выходу на Евро-2020 напрямую, но недавнее поражение от Нидерландов спутало карты «бундестим». Теперь у команды Йоахима Лёва нет преимущества перед «оранжевыми» по личным встречам, а ведь есть и ещё один непростой соперник по группе.



Северная Ирландия перед битвами с грандами выполнила задачу-минимум и теперь нацеливается на сотворение сенсации. «Зелёно-белая армия» по два раза одолела Эстонию и Беларусь, что придаёт не самой звёздной команде дополнительную уверенность. В ближайшее время парней Майкла О’Нил ждёт четыре подряд сражения с Германией и Нидерландами, и шансов зацепить очки совсем немного.



В отборе к ЧМ-2018 Германия и Северная Ирландия находились в одной группе. Тогда фаворит без проблем разобрался в обеих встречах, взяв верх 2:0 дома и 3:1 в гостях. С тех пор немцы затеяли большую перестройку в составе, из-за чего результаты далеки от стабильности. В защите у Йоахима Лёва сейчас колоссальные проблемы, нуждающиеся в срочном устранении.



После четырёх мячей от Нидерландов «бундестим» постарается сыграть более надёжно сзади и предоставить сопернику минимум шансов. Северная Ирландия даже на своём поле не станет играть в открытый футбол, поэтому за 1.76 мы проверим общий тотал меньше 3. Нас ожидает классическое противостояние мастеровитых исполнителей против бойцов, поддерживаемыми трибунами.



Потенциальный автобус «зелёно-белой армии» неудобен для скоростного Тимо Вернера. По флангам у Лёва в прошлом матче бегали Шульц и Клостерманн – это далеко не звёзды. Например, Беларусь уступила дома Германии 0:2, а ведь Северная Ирландия в настоящий момент выглядит более предпочтительно как команда.



Германия сейчас далека от оптимальных кондиций. Когда один из мировых грандов не обладает поставленной игрой, то разгромы случаются только в случае дрожащих ног аутсайдера и щедрых подарков. Северная Ирландия с 12 очками будет биться за каждый мяч, поэтому немцев ожидает тяжелейший поединок.

В теории быстрый гол гостей способен всё испортить, но шансов на это не так уж и много. После столь оглушительного провала с Нидерландами «бундестим» не станет в очередной раз оголять тылы перед быстрым и опасным противником. Северная Ирландия будет всеми правдами и неправдами цепляться за ничью ради сохранения реальных шансов попасть на Евро-2020.

Ставка на матч Северная Ирландия — Германия

Германия получила четыре мяча от Нидерландов, и теперь команда Йоахима Лёва обязана сделать выводы. «Бундестим» сыграет в обороне с большей осторожностью и концентрацией, нежели обычно, а Северная Ирландия не станет рисковать раньше времени. За 1.76 мы возьмём тотал меньше 3.



Ставка: тотал меньше 3 за 1.76.



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