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«Спартак» — «Авангард», 10 сентября 2019, прогноз на матч КХЛ

«Спартак» — «Авангард», 10 сентября 2019
Алексей Серяков
«Спартак» — «Авангард». Прогноз: Хартли устроит Знарку настоящую проверку
В шести предыдущих матчах с красно-белыми «ястребы» пять раз выиграли в основное время.
Ставки 0

10 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.35.

Анализ матча «Спартак» — «Авангард» (10.09.2019)

КХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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«Спартак» удивляет на старте сезона. Вроде бы эпизодами игра получается довольно бодрой и яркой, но отсутствие концентрации и ошибки в ключевые моменты не позволяют добиваться результата. Хотя все привыкли, что команды Олега Знарка отличаются крепкой хваткой и редко ошибаются в решающих эпизодах.

Тем не менее на сегодня у красно-белых одна победа в четырёх матчах и седьмое место в конференции. Вдобавок ко всему у большинства конкурентов есть по игре в запасе. Но винить в слабом начале регулярного чемпионата можно только себя, ведь москвичи вполне могли рассчитывать на шесть-семь очков.

В Риге (1:2 ОТ) были отличные шансы победить в основное время, однако удаление Гинтса Мейи за выброс шайбы реализовать не удалось, а в овертайме всё закончилось на первой же минуте. В дерби с «Динамо» (2:3 ОТ) «Спартак» смотрелся не хуже, но вновь уступил в дополнительное время.

А самым обидным стало поражение от минского «Динамо». Красно-белые проспали дебют и начали с 0:2, ответили четырьмя голами подряд, а потом окончательно поддались эмоциям и чрезмерно увлеклись атакой. Самоуверенность и расслабленность привели к тому, что гости сумели сравнять счёт, а в конце ещё и реализовали большинство (4:5). Так москвичи остались ни с чем.

«Авангард», разумеется, выглядит куда солиднее, несмотря на отсутствие Дениса Зернова из-за тяжёлой травмы. Календарь на старте казался неприятным, но «ястребы» уверенно засушили на выезде ЦСКА и «Йокерит»: два раза по 3:1 с неизменным голом в пустые ворота. Как контрольный в голову.

Однозначно неудачным получился только поединок с «Северсталью» (1:5). Там быстрый гол очень расслабил хоккеистов, оставивших много эмоций в Москве и Хельсинки. Тем не менее омичи быстро закрыли безвольную неудачу яркой победой над колючим «Торпедо» (4:2). В этом матче все три периода получились бодрыми.

Словом, сейчас «Авангард» находится в хорошем тонусе, а главное – выглядит более управляемой командой. «Спартак» обязательно навяжет борьбу и заставит гостей попотеть, однако на данном этапе в классе он ощутимо уступает. Не будем мудрить и рассмотрим классические варианты: победа «Авангарда» с учётом ОТ за 1.81 или П2 с нулевой форой за 1.78.

Можно взять и П2 в основное время за 2.35. Статистика явно на нашей стороне: в шести предыдущих матчах с красно-белыми «ястребы» пять раз выиграли в основное время. Но озлобленный после вчерашнего конфуза «Спартак» вполне может упереться и дотянуть до овертайма, так что риск имеется.

Ставки на матч «Спартак» — «Авангард»

«Авангард» находится в хорошем тонусе, а главное – выглядит более управляемой командой. «Спартак» обязательно навяжет борьбу и заставит гостей попотеть, однако на данном этапе в классе он уступает. Кроме того, в шести предыдущих матчах с красно-белыми «ястребы» пять раз выиграли в основное время.

Ставка: победа «Авангарда» с нулевой форой за 1.78.

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