Англия – Косово. Прогноз: Кейн и компания учинят новый разгром

10 сентября на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в матче шестого тура группы А квалификации Евро-2020 сборная Англии примет Косово. Согласно котировкам букмекеров, безусловным фаворитом встречи являются хозяева. Поставить на «трёх львов» можно за 1.08. Виктория коллектива Бернара Шалланда доступна за коэффициент 40.0.

Прогноз матча Англия — Косово (10.09.2019)

Сборная Англии в отборе к Евро-2020 быстро указала соперникам на их уровень, громя одного оппонента за другим. Коллектив Гарета Саутгейта без каких-либо проблем разобрался со всеми конкурентами, кроме одного. На Туманный Альбион прибывает национальная команда Косово, с турнирной точки зрения предстоящий матч выглядит вполне интересно.



«Золотые мальчики» воспользовались проблемами других коллективом и ударно начали текущую квалификацию. На счету парней Бернара Шалланда две ничьи и пара побед в четырёх встречах и уверенная вторая позиция. Разумеется, на «Сент-Мэри» сборная Косово вряд ли сможет всерьёз зацепиться за результат, но опыт поединка с великолепными мастерами пригодится молодой команде в будущем.

Букмекеры, конечно, не перестают удивлять. В очередной раз фора «-2,5» на родоначальников футбола доступна за приличный коэффициент 1.9. Почему аналитики сомневаются в разгроме «золотых мальчиков» не совсем понятно. Англия разнесла Чехию 5:0, разобралась 5:1 с Черногорией и со счётом 4:0 переиграла Болгарию. Сборная «трёх львов» в каждом из предыдущих поединков с запасом пробивала установленный экспертами гандикап.



По уровню таланта «золотые мальчики» находятся на несколько ступеней ниже англичан. Сейчас у «трёх львов» в команде рабочая атмосфера и здоровая конкуренция. Саутгейт опирается на определённый костяк, но ещё и находит время для вливания свежей крови. Выбор игроков в атакующей группе у родоначальников футбола сумасшедший, да и с настроем также полный порядок.



Потенциальная победа с минимальным преимуществом англичан не устроит. Во-первых, у команды Гарета Саутгейта сейчас достаточно удачный период позитивного отношения с болельщиками и прессой, который желательно продолжать как можно дольше. Кроме того, Кейн и Стерлинг нацелены на бомбардирские свершения, а есть ещё целая группа игроков, бьющихся за место в основе.



Для Косово полученные восемь очков за четыре встречи – это уже слишком много. Ещё совсем недавно парни Бернара Шалланда выступали в низшем из дивизионов Лиги наций УЕФА, а в отборе к ЧМ-2018 «золотые мальчики» заняли последнее место в группе, набрав лишь один балл. Да, сейчас есть прогресс, но и Англия на ходу. Кейн и компания покуражатся на славу.

Ставка на матч Англия — Косово

В трёх предыдущих поединках квалификации Евро-2020 сборная Англии показала следующие результаты: 5:0 с Чехией, 5:1 с Черногорией и 4:0 с Болгарией. Фора «-2,5» на «трёх львов» за коэффициент 1.9 нас полностью устраивает. Косово пока превосходит ожидания специалистов, но команду Бернара Шалланда скоро опустят с небес на землю.



Ставка: победа Англии с форой «-2,5» за 1.9.



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