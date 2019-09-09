Медведев – будущее российского тенниса? Пока он слишком слаб

Минувшей ночью в мире тенниса свершилось эпохальное событие. Впервые с 2005 года, после победы Марата Сафина на Australian Open, российский теннисист пробился в финал турнира «Большого шлема».



Даниил Медведев проигрывал по ходу решающей битвы 0-2 по сетам, сумел довести дело до пятой партии, но в итоге уступил Рафаэлю Надалю на Открытом чемпионате США по теннису со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и продолжалась 4 часа 50 минут.

После Уимблдона-2019 Медведев вышел на новый уровень и окончательно утвердился в ранге одного из лучших теннисистов планеты. Даниил дошёл до финала в Вашингтоне и Монреале, взял трофей в Цинциннати, а затем случилось легендарное сражение с Надалем за титул на US Open.



Несмотря на колоссальный прогресс в результатах, российский теннис не считался реальным кандидатом на победу на Открытом чемпионате США. Букмекеры предлагали коэффициент 10.5 на итоговый триумф Медведева. Гораздо предпочтительнее, по мнению экспертов, выглядела «Большая тройка» Джокович – Надаль – Федерер.

Федерер постепенно сдаёт позиции, Джокович выбыл с US Open из-за травмы, да и сам Даниил разбирался с сербом в августе, а вот с Надалем российскому теннисисту матчи даются непросто. Медведев уступил Рафе в двух последних финалах, показывая лучшую игру в своей карьере.

Формально, сейчас всё в руках Даниила. Молодой теннисист только что дошёл до финала турнира «Большого шлема», где затащил в пятый сет одного из величайших спортсменов современности. Старые легенды постепенно сбавляют обороты, Медведеву только 23 года, а потенциал для роста огромен, однако эксперты пока не верят в серьёзные свершения вспыхнувшей звезды.



Букмекерские конторы уже выставили котировки на победителей всех четырёх турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде в следующем году. Сравним линию на шансы Медведева и трёх других грандов теннисного мира:



Победитель Australian Open

Джокович – коэффициент 2.5

Надаль — 3.96

Федерер — 6.5

Медведев — 11.0



Победитель Ролан Гаррос

Надаль — 2.0

Джокович — 4.0

Федерер — 26.0

Медведев — 38.0

Победитель Уимблдона

Джокович — 2.4

Федерер — 5.0

Надаль — 5.2

Медведев — 19.0



Победитель US Open

Джокович — 2.5

Надаль — 5.0

Федерер — 7.0

Медведев — 15.0

Почему даже после столь впечатляющего выступления Медведева на US Open букмекеры продолжают недооценивать российского теннисиста? Даниил отлично проявил себя перед Открытым чемпионатом США, но Джокович, Надаль и Федерер сейчас бьются за количество побед на турнирах «Большого шлема», именно здесь основной приоритет главных фаворитов.



Даниилу в ближайшее время предстоит пройти испытание славой, деньгами и возросшим уровнем подготовки соперников. Медведев теперь звезда, и его сильные и слабые стороны оппоненты будут изучать куда внимательнее, чем раньше. Одно дело первый раз подобраться к вершине максимально близко, а другое – держать планку на постоянной основе.



В возрасте 24 лет Доминик Тим вышел в финал Ролан Гаррос-2018, спустя сезон австриец повторил своё достижение, но до победы на турнирах «Большого шлема» пока так и не дотянул. В 20 лет до полуфинала Australian Open-2019 добрался Стефанос Циципас, однако также остался не у дел. Раонич бился за титул Уимблдона-2016, Кей Нисикори участвовал в главном матче US Open-2014.

В последние годы хватает примеров, когда какой-либо теннисист не старше 25 лет впервые в карьере выходил в финал турнира «Большого шлема». Каждый раз это приводило к разговорам о будущем чемпионе, который придёт на смену Джоковичу, Надалю и Федереру. Вот только начиная с Australian Open-2017 три лидера мирового тенниса делили главные трофеи исключительно между собой.



У Медведева есть внутренний ресурс для роста, стиль Даниила позволяет ему подстраиваться под разных соперников, с точки зрения потенциала российский теннисист вполне способен повторить или даже превзойти своё недавнее достижение, но в мире большого спорта существует слишком много соблазном и подводных камней. Самый трудный этап карьеры только стартовал.



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