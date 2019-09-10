США – Франция. Прогноз: экс-игрок ЦСКА поставит на колени звёзд НБА

11 сентября в Китае на стадионе «Дунгуань Баскетбол Центра» в матче 1/4 финала мужского чемпионата мира по баскетболу 2019 года сборная США встретится с национальной командой Франции. Эксперты считают американцев явными фаворитами и предлагают поставить на победу коллектива Грега Поповича с учётом овертайма за 1.25. Виктория «трёхцветных» оценивается букмекерами коэффициентом 4.38.

Прогноз матча США — Франция (11.09.2019)

На чемпионате мира по баскетболу в Китае настала пара плей-офф, среди всех четвертьфиналов мы сосредоточимся на битве главного фаворита турнира с одним из претендентов на медали. США практически в любом составе обладает колоссальным перевесом над остальными сборными по уровню мастерства и таланта. Если учесть наличие великих тренеров в штабе американцев, то на бумаге всё выглядит совсем идеально.



Впрочем, демонстрируемые результаты заставляют тревожиться поклонников звёздно-полосатых. Коллектив Грега Поповича с солидным перевесом одолел Чехию, Грецию и Бразилию, разгромил Японию, а вот с Турцией выиграл лишь благодаря заваленной соперником концовке. Многие баскетболисты США не показывают даже половину своего потенциала, поэтому проблемы в будущем вполне вероятны.

Франция поочерёдно разобралась с Германией, Иорданией, Доминиканской Республикой и Литвой, а в увлекательном поединке с Австралией победа досталась противнику. Практически с любым другим оппонентом в 1/4 финала «трёхцветные» могли бы всерьёз рассчитывать на викторию, но в ближайшем поединке шансов на сенсацию не слишком много.



Главный козырь американцев – глубина состава. У Венсана Колле есть в рукаве несколько исполнителей уровня НБА, да и Нандо де Коло, пожалуй, самый эффективный баскетболист, выступающий в Европе (в среднем больше 20 очков в трёх последних матчах текущего ЧМ, выходя со скамейки).



Гобер, Фурнье и Батюм обладают приличным набором навыков и опытом сражений на самом высоком уровне. Также, номинальные гости имеют в составе несколько молодых талантов, но вряд ли тот же Нтиликина или Пуарье получат большую роль в созидании.



Для уверенной победы США необходимо выполнить простую на бумаге задачу: выкурить из чужой краски Гобера. В распоряжении Поповича центровые Тёрнер и Лопес, каждый из которых способен угрожать броском с периметра. С другой стороны, у Венсана Колле нет адекватной замены Руди, поэтому французский великан получит свои минуты, если избежит проблем с персональными замечаниями.



«Трёхцветные» опытнее именно как команда, номинальные гости постараются заходить с собственных козырей. Да, исполнители из нынешнего состава США в разные годы рубились в плей-офф, но матчи на вылет за национальную сборную – это иной формат соревнования. Здесь нет какой-либо серии до четырёх побед, когда одно поражение из-за неудачной игры двух-трёх лидеров можно компенсировать в будущем.



Учитывая непоколебимую веру букмекеру в США, можно проверять различные варианты в пользу «трёхцветных». На наш взгляд, следует заиграть фору «+10» на номинальных гостей за коэффициент 1.7. За счёт сплочённости, мелких хитростей и тактических уловок французы смогут навязать борьбу фавориту и создать хотя бы видимость интриги. Де Коло в указанных компонентах настоящий маэстро. В действиях звёздно-полосатых незаметна уверенность в собственных силах и неоспоримое превосходство, эта сборная уязвима.



Грег Попович старается по возможности равномерно распределять броски между игроками, подчёркивая важность каждого баскетболиста. В игре на вылет подобное может и не сработать. Американцам понадобятся лидеры, и с этим проблем нет. А вот как поведут себя парни, которые превратятся в ролевиков без права на несколько попыток в поле – большая загадка.



На данный момент Франция выглядит сильнее каждого из предыдущих соперников США. Американцев ждёт сложный поединков, и шансы на солидный перевес достаточно малы. «Трёхцветные» выложатся без остатка ради сотворения главной сенсации турнира. Однако, нам хватит и поражения со скромной разницей.

Ставка на матч США — Франция

У США уже были проблемы по ходу нынешнего чемпионата мира по баскетболу, а ведь Франция сильнее всех предыдущих соперников американцев. У Венсана Колле короткая скамейка, но есть крепкий костяк из звёздных исполнителей. За 1.7 мы проверим фору «+10» на «трёхцветных». Грег Попович потеряет немало нервных клеток в ближайшем поединке. Де Коло выдаст очередной матч-концерт.



Ставка: победа Франции с форой «+10» за 1.7



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