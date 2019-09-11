«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз: Крикунов приблизит отставку Мактавиша

12 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле встретится с московским «Динамо». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.15.

Анализ матча «Локомотив» — «Динамо М» (12.09.2019)

Бело-голубые неплохо вкатились в сезон. По качеству хоккея вопросов достаточно, зато результат в полном порядке – три победы при одном поражении и шесть очков из восьми возможных. «Динамо» зачастую смотрится довольно вяло и предсказуемо, но это нормально – чемпионат только начинается, а уход Дмитрия Кагарлицкого не мог не сказаться на атакующем потенциале.



Москвичи берут другим – они выиграли все три близкие встречи. Не без везения, пары спорных свистков арбитров и спасений Бочарова, конечно, но это уже детали. Поединки с «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (3:2) и «Спартаком» (3:2 ОТ) получились равными, однако хозяева всякий раз находили способ утащить два очка.



В Подольске подопечные Владимира Крикунова выглядели слишком тускло и тяжеловато (1:4). Проспали дебют, постоянно уступали на вбрасываниях, допускали очень много брака и пропустили аж четыре шайбы в равных составах. Единственный гол удалось забить в формате «5 на 3», что совсем не утешает.



Это был тот самый вечер, когда не получалось ровным счётом ничего. Неудивительно, что на пресс-конференции Владимир Крикунов не особенно подбирал выражения. И тут надо помнить, что его команды крайне редко проводят два слабых матча подряд, а проблемы с концентрацией и дисциплиной обычно решаются быстро.



Тренерский штаб «Динамо» наверняка перетряхнёт состав после безвольного поражения от «Витязя». В целом шансы гостей закрыть ту неудачу как минимум неплохи: у них будет лишний день отдыха и находящийся в непонятном состоянии соперник. Самое время для первой выездной победы.



«Локомотив» начал регулярный чемпионат с двух неудач. Сначала по всем статьям уступил «Спартаку» (2:5), а затем провалился в игре с «Торпедо» (3:4), пропустив четыре раза за 10 минут. Если бы не странные решения в Магнитогорске, Крэйг Мактавиш всерьёз рисковал бы лишиться работы первым в лиге.

Канадец накануне наконец-то добыл дебютную победу в сезоне, однако «железнодорожники» совсем не впечатлили. На своём льду они забросили всего две шайбы средненькому «Сочи» (2:1), причём одна из них залетела от красной линии благодаря зазевавшемуся Дмитрию Шикину. Непосредственно с игрой всё было так себе.

Собственно, «леопарды» в третьем периоде неслабо прижали ярославцев (14-4 по броскам на этом отрезке), отыграли один гол и были близки к овертайму. Помешали два фактора – слабая игра на «точке» и несколько крутых спасений Александра Лазушина. Потому плясать будем от гостей.



П2 с учётом ОТ идёт за 2.19, а П2 с нулевой форой – за 2.24. По ощущениям, шансы бело-голубых с таким «Локомотивом» никак не меньше 50%. Альтернативный вариант – Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.65. Четыре предыдущие очные встречи получились низовыми – 2:0, 3:0, 2:1ОТ и 2:0. По той же причине рассмотрим «гол в первые 10 минут – нет» за 1.94.

Ставки на матч «Локомотив» — «Динамо М»

Тренерский штаб «Динамо» наверняка перетряхнёт состав после безвольного поражения от «Витязя». В целом шансы гостей закрыть ту неудачу как минимум неплохи: у них будет лишний день отдыха и находящийся в непонятном состоянии соперник. Четыре предыдущие очные встречи получились низовыми – 2:0, 3:0, 2:1ОТ и 2:0.



Ставка №1: победа «Динамо» с нулевой форой за 2.24.



Ставка №2: «Динамо» не проиграет + ТМ 5,5 шайбы за 2.65.



Ставка №3: гол в первые 10 минут – нет за 1.94.