СКА — ЦСКА. Прогноз: Кудашов и Никитин не станут торопиться

13 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.38.

Анализ матча СКА — ЦСКА (13.09.2019)

К первому в сезоне «армейскому дерби» соперники подошли с тремя победами в активе. Правда, у ЦСКА поражений меньше – одно против двух. Но это не имеет особого значения. Ремейк прошлогоднего финала Западной конференции выглядит особенно интересным на фоне существенных изменений петербуржцев.



СКА сменил тренера и довольно ощутимо перебрал костяк из-за отъезда нескольких ключевых хоккеистов в НХЛ. Естественно, после такого говорить о какой-то стабильности в нападении не приходится. Алексею Кудашову потребуется время на перераспределение нагрузки и подбор оптимальных сочетаний.



Календарь был не самым простым, все соперники нацеливаются как минимум на плей-офф. СКА ускорил отставку Йозефа Яндача из Магнитогорска, отыгрался с 1:3 и вырвал победу в Челябинске (4:3ОТ). Затем последовало поражение в Екатеринбурге (2:5): там СКА действительно смотрелся хуже, но разгрома не заслуживал. Подвели спецбригады.



Словом, старт регулярного чемпионата получился для команды вполне рабочим. Сам по себе итоговый счёт с «Авто» не напрягает, проблема в другом – пока петербуржцам не удаётся показывать цельный хоккей на протяжении 60 минут и обходиться без провалов. Встреча с «Сибирью» (4:2) в этом плане получилась показательной.



Первый период СКА провёл средненько, зато после перерыва полностью смял противника и забросил три шайбы: две в большинстве и одну после перехвата в чужой зоне. Но обойтись без приключений не удалось. Серия удалений хозяев помогла «Сибири» поверить в себя и отыграть два гола. В итоге дело едва не дошло до овертайма.



Сами по себе перепады – нормальное явление, тем более на старте сезона после смены тренера и ухода ряда лидеров. Но конкретно в матче с ЦСКА этот фактор рискует оказаться ключевым. Красно-синие лучше всех в КХЛ умеют караулить чужие ошибки и наказывать за потерю концентрации.

Единственный явный плюс хозяев – календарь. Они проведут вторую кряду встречу на своём льду, да ещё и с форой в лишние сутки на восстановление и подготовку. ЦСКА, в свою очередь, посетит Санкт-Петербург после путешествия по маршруту Череповец – Нижний Новгород. Игорь Никитин наверняка использует длину скамейки и проведёт ротацию.



Самый очевидный вариант – «гол в первые 10 минут – нет» за 1.94. Оба тренера в первую очередь отличаются умением выстраивать защиту, так что дебют вряд ли получится событийным. Скорее всего, шайба будет часто застревать в средней зоне, а источником остроты станут спецбригады, озарения лидеров и обрезы.



ЦСКА накануне уступил в Нижнем Новгороде (1:2ОТ), явно держа в голове поединок со СКА. На это на пресс-конференции намекнул и сам Никитин. Два матча подряд в «регулярке» красно-синие проигрывают редко, а костяк у них сыгран лучше. Можно проверить П2 за 2.38. Вариант попроще – Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.12.

Ставки на матч СКА — ЦСКА

Оба тренера в первую очередь отличаются умением выстраивать защиту, так что дебют вряд ли получится событийным. Скорее всего, шайба будет часто застревать в средней зоне, а источником остроты станут спецбригады, озарения лидеров и обрезы. Самый очевидный вариант – «гол в первые 10 минут – нет» за 1.94.



Ставка №1: гол в первые 10 минут – нет за 1.94.



Ставка №2: ЦСКА не проиграет + ТМ 5,5 шайбы за 2.12.