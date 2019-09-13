«Боруссия Д» — «Байер». Прогноз: соперник «Локомотива» зажжёт в Дортмунде

14 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 4-го тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «Байером». Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу «шмелей» можно с коэффициентом 1.83.

Анализ матча «Боруссия Д» — «Байер» (14.09.2019)

«Боруссия» здорово начала сезон, одержав две яркие победы подряд. Сперва досталось «Аугсбургу» (5:1, и это гости ещё легко отделались), затем случился непростой визит в Кёльн. Фаворит вновь пропустил первым и долго не мог пробить Тимо Хорна, но всё же нашёл способ перевернуть ход поединка и выиграть 3:1.



Тревожный звонок остался незамеченным. В третьем туре «шмели» опять позволили сопернику открыть счёт, затем провели ответный мяч, но в итоге остались ни с чем (1:3). И это совсем не тот случай, когда аутсайдер чудом отскочил. «Унион» не претендовал на контроль мяча, зато остроты создал даже побольше.



Без Акселя Витселя опорная зона превратилась в решето, а центральные защитники и Роман Бюрки не спасли. Получается, «Боруссия» придумала себе приключения на ровном месте. Календарь позволял воспользоваться осечкой «Баварии» и сохранить два очка форы, а теперь приходится смотреть на конкурентов с пятой строчки.



Один из них — «Байер», который набрал в трёх турах чемпионата Германии семь баллов. Для начала «аспириновые» задушили двух середняков, однако эти победы получились разными. С «Падерборном» (3:2) мало что получалось: гости отдали мяч, здорово убегали в контратаки и хорошо использовали стандарты. Игра была скорее ничейной.



Зато у «Фортуны» никаких шансов не было: три гола к 39-й минуте превратили второй тайм в тренировку (3:1). После этого подопечные Петера Боша провели странный матч с «Хоффенхаймом». 19-0 по угловым, 72-28 по владению мячом, но всего четыре попадания в створ на двоих и нулевая ничья.



Очные встречи в последнее время остаются за дортмундцами. В пяти матчах «шмели» добыли четыре победы, однажды была зафиксирована ничья. Впрочем, сейчас логичнее играть от аутсайдера: высокий прессинг «Байера» в отсутствие Витселя точно станет проблемой для хозяев, а гостям явно не повезло в минувшем туре, играли они хорошо.

В какой-то момент удача повернётся лицом. «Боруссия» играет неровно, так что Х2 за 2.11 или даже ИТБ 1,5 гола «Байера» за 2.32 смотрятся нормально. Также стоит проверить ТБ 9,5 углового за 1.81. В матчах этих команд мяч редко задерживается в центре поля.

Ставки на матч «Боруссия Д» — «Байер»

Высокий прессинг «Байера» в отсутствие Витселя точно станет проблемой для хозяев, а гостям явно не повезло в минувшем туре, играли они хорошо. В какой-то момент удача повернётся лицом. «Боруссия» играет неровно, так что Х2 за 2.11 или даже ИТБ 1,5 гола «Байера» за 2.32 смотрятся нормально.



Ставка №1: «Байер» не проиграет за 2.11.



Ставка №2: ИТБ 1,5 гола «Байера» за 2.32.



Ставка №3: ТБ 9,5 углового за 1.81.