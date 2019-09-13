«Спартак» — «Урал». Прогноз: работа Кононова и Цорна даст свои плоды

14 сентября на стадионе «Открытие Арена» в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» примет «Урал». Букмекеры считают фаворитом хозяев поля и предлагают поставить на красно-белых за 1.59. Победа коллектива Дмитрия Парфёнова оценивается экспертами коэффициентом 5.65. Отметим, что аналитики ожидают результативный матч и дают 1.79 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «Спартак» — «Урал» (14.09.2019)

«Спартак» преодолел смутное время и постепенно готов оправдывать ожидания своих болельщиков. Если в Лиге Европы красно-белые не выполнили поставленную задачу и провалились, то три очка отставания от первого места в РПЛ следует считать достойным результатом.



Томас Цорн избавился от ненужных исполнителей и совершил целую серию интересных приобретений. В таких ситуациях главному тренеру необходимо время для вписывания всех новичков в игровую концепцию, но где взять пару месяцев передышки посреди сезона? Олег Кононов получил паузу из-за матчей сборных, и, следует полагать, красно-белые теперь гораздо лучше понимают друг друга.

Ближайшим соперником «Спартака» станет «Урал», которому перерыв также должен пойти на пользу. Дмитрий Парфёнов радует тем, что не выстраивает автобусы, но совсем забывать про оборону слишком опрометчиво. Да, «шмели» располагаются на восьмой строчке, вот только клуб из Екатеринбурга с огромным запасом пропустил в нынешнем сезоне РПЛ больше любой другой команды.



Букмекеры вполне логично отдают «Спартаку» статус фаворита. Красно-белые выступают дома, игрокам необходимо реабилитироваться за поражение от «Зенита», а Олег Кононов и новички команды получили достаточно времени для налаживания связей. Тем не менее чистая виктория хозяев идёт за слишком маленький коэффициент, но, если добавить тотал больше 2,5, то выйдут уже аппетитные 2.29.



В последних пяти матчах у «Урала» были следующие результаты: 2:2 с «Ростовом», 0:4 с «Локомотивом», 1:3 с «Крыльями Советов», 3:1 с «Сочи» и 2:4 с «Краснодаром». «Шмели» пропускают от всех подряд, а от грандов выхватили по четыре мяча. «Спартак», даже испытывая проблемы с классическим центральным нападающим, создаст множеством голевых моментов.



Особая история заключается в противостоянии Парфёнова со своим бывшим клубом, но сейчас у Кононова есть кредит доверия со стороны руководства и талантливые исполнители. Дополнительная мотивация на «Спартак» вряд ли поможет уральцам, Цорн укрепил красно-белых серьёзными ребятами.



В личных противостояниях между «Спартаком» и «Уралом» на протяжении трёх последних поединков фиксировался низ. «Шмели» за отведённую паузу постараются стабилизировать действия в обороне, но у Кононова основной акцент наверняка будет сделать на атаку. Учитывая разницу в уровне исполнительского мастерства, красно-белые имеют все шансы для красивой победы с несколькими забитыми мячами.

Ставка на матч «Спартак» — «Урал»

В каждом из пяти последних матчей «Урала» в сумме забивалось не менее четырёх мячей. Ко вполне логичному выбору в пользу тотала больше 2,5 мы добавим победу «Спартака» и получим вкусный коэффициент 2.29. Пауза, вызванная матчами национальных сборных, должна пойти на пользу Олегу Кононову. Красно-белые получили дополнительное время для встраивания в схему всех новичков.



Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2,5 за 2.29.



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