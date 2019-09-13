«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз: Клопп надругается над «сороками»

14 сентября на легендарном «Энфилде» в матче пятого тура АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Букмекеры считают красных безоговорочным фаворитом поединка и предлагают поставить на победу парней Юргена Клоппа с форой «-2» за 1.77. Виктория «сорок» оценивается экспертами коэффициентом 20.0.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» (14.09.2019)

Спустя четыре тура в АПЛ «Ливерпуль» остаётся единственной командой в лиге, которая пока не теряла очки. «Манчестер Сити» уже допустил осечку, а парни Юргена Клоппа выдают идеальный результат. Учитывая мощь главного конкурента в борьбе за трофей, красным необходимо побеждать в каждом матче внутреннего первенства, и в ближайшем поединке проблем с этим возникнуть не должно.

«Ньюкасл Юнайтед» не смог договориться с Бенитесом о трансферах, а, как известно, скупой платит дважды. «Сороки» всё равно израсходовали приличную сумму средств летом, а из позитива можно выделить только сенсационную победу над буксующим «Тоттенхэмом». По игре парни Стива Брюса пока больше напоминают типичного аутсайдера, который будет бороться за выживание.

Само приглашение достаточно возрастного английского специалиста говорит о многом. При Стиве Брюсе «Ньюкасл» не выйдет на новый уровень, а вполне вероятно, что станет даже ещё хуже, чем при Бенитесе. Меньше «сорок» в нынешнем розыгрыше АПЛ забил только «Уотфорд», что уже наталкивает на пессимизм. Опытный наставник практически полностью уничтожает креатив и сосредоточен на обороне и дисциплине.

На бумаге «Ливерпуль» смотрится сильнее соперника на несколько порядков, поэтому перекос котировок букмекеров в пользу хозяев полностью оправдан. При поиске приличного коэффициента у нас была пара интересных вариантов: победа красных с форой «-2,5» 2.27 или виктория коллектива Юргена Клоппа при общем тотал больше 3,5 за 2.22. Выбор сделан в пользу второго предложения.

По ходу текущего сезона «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Норвич» 4:1, а затем разобрался со счётом 3:1 с «Арсеналом». Красные используют всю свою мощь впереди и не сильно переживают по поводу свободных зон на своей половине. Запас прочности у команды Юргена Клоппа настолько велик, что даже одна пробоина в родных стенах не сказывается на итоговом результате.

У «Ливерпуля» всё ещё травмирован один из лучших вратарей мира, да и защитная линия с опорной зоной пока далеки от оптимальных кондиций. Какие-то шансы «Ньюкасл» наверняка получит. Сами «сороки» выстроят «автобус». Ни на что другое Стив Брюс не отважится. Впрочем, вскрывать консервные банки красные умеют.

Салах, Мане и Фирмино продолжат улучшать личную статистику в споре бомбардиров, а ведь у хозяев есть ещё и настоящие бизоны при исполнении стандартных положений. «Ньюкасл» постарается повторить трюк, удавшийся с «Тоттенхэмом», однако «Ливерпуль» является более классным и талантливым коллективом с огромным количеством ярких личностей.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл» по первым четырём турам производит удручающее впечатление. Победа «сорок» над «Тоттенхэмом» была скорее стечением обстоятельств, нежели заслуженным триумфом. «Ливерпуль» сейчас в полном порядке. Дома команда Юргена Клоппа одолела 4:1 «Норвич» и 3:1 «Арсенал». За коэффициент 2.22 мы возьмём победу красных при общем тотале больше 3,5. На «Энфилде» хозяева обычно забивают много.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3,5 за 2.22.

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