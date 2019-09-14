Франция – Австралия, Аргентина – Испания. Прогноз на матчи ЧМ-2019

15 сентября в Китае на стадионе «Кадиллак Арена» в Пекине пройдут матч за третье место, а затем и решающая битва мужского чемпионата мира по баскетболу. В первом поединке Франция сойдётся с Австралией. Букмекеры предлагают поставить на «трёхцветных» с учётом овертайма за 1.75, а победа Миллза и компании доступна за 2.19. В споре за трофей Аргентина постарается одолеть Испанию. Виктория бело-голубых идёт за 2.48, а на «красную фурию» специалисты дают коэффициент 1.58.

Прогноз матча Франция — Австралия (15.09.2019)

Матч за третье место на любом серьёзном турнире – это особенная история, но на нынешнем чемпионате мира по баскетболу своеобразный коэффициент уникальности данных поединков следует возводить в квадрат. Франция в плей-офф попала на главного фаворита соревнования и за счёт фантастической игры своих лидеров сумела разобраться с США.



После столь впечатляющего успеха «трёхцветные» оказались эмоционально выхолощенными и уступили куда менее талантливому оппоненту. Когда ты убираешь с дороги единственного реального гегемона, то оступаться в шаге от финала невероятно обидно. При прочих равных Венсан Колле наверняка был бы доволен попаданием в бронзовый матч, однако условия сильно изменились, и теперь для Гобера с партнёрами даже потенциальные медали не станут утешением.

Австралия благодаря успешному выступлению на групповом этапе получила в 1/4 финала скромную Чехию и уверенно шагнула дальше. В битве за выход в главный матч турнира Миллз и компания сошлись с «красной фурией», но в невероятном по напряжению триллере кто-то должен был уступить.



В концовке заключительной 10-минутки парни Андрея Лиманиса вели «+5», однако испанцы набрали 6 очков подряд, а тот самый Миллз в ответ реализовал лишь один из двух штрафных. В дополнительное время за счёт физики и глубины скамейки коллектив Серджо Скариоло дожал соперника.



Итог бронзового матча во многом зависит от настроя и психологического состояния команд. Так как наверняка в данных аспектах мы разобраться не можем, то сосредоточимся на других предложениях букмекеров. За коэффициент 1.89 перспективно смотрится общий тотал очков больше 168. Обе команды должны скинуть с себя груз ответственности и куда меньше упираться в защите.



На первом групповом этапе нынешнего чемпионата мира Австралия в потрясающем по красоте поединке одолела Францию со счётом 100:98. Разумеется, рассчитывать второй раз подряд на аналогичную результативность опрометчиво, но по сравнению с упомянутой встречей у нас есть запас аж в 30 очков, что вполне неплохо. Игра должна получиться весёлой и яркой для нейтральных болельщиков.

Ставка на матч Франция — Австралия

Франция и Австралия имели реальные шансы на выход в финал, но теперь обе сборные сойдутся в битве за бронзу. Частенько в матчах за третье место команды куда меньше упираются в защите, поэтому за 1.89 мы проверим тотал очков больше 168. Соперники встречались на первом групповом этапе и тогда в сумме сообразили 198 баллов. Повторения мы не ожидаем, но и для унылой засухи предпосылок немного.



Ставка: тотал больше 168 за 1.89



Прогноз матча Аргентина — Испания (15.09.2019)

До финального поединка на мужском чемпионата мира по баскетболу в Китае добрались сборные, которые ещё ни разу не проигрывали на этом турнире, что вполне логично. Однако кому-то всё же придётся уступить. Несмотря на серьёзные помехи перед битвой за главный трофей, путь обеих команд к очному сражению не назвать чудовищно сложным.



Да, Аргентина в плей-офф выбила Сербию и Францию – две команды, входящие в число фаворитов перед стартом всего турнира. Впрочем, соперники бело-голубых проводили далеко не самые лучшие матчи именно против парней Серхио Эрнандеса. Йокич с компанией даже и близко не напоминали сплочённый коллектив, а «трёхцветные» перегорели после исторической победы над США.



Другое дело, что в этом и есть фишка нынешней Аргентины – сыграть максимально неудобно для соперника и заставить выдать его свой худший матч на соревновании. У испанцев в активе также есть победа над Сербией, а в полуфинале «красная фурия» чудесным образом спаслась в битве с Австралией. Теперь букмекеры считают фаворитом подопечных Серджо Скариоло, и мы с ними полностью согласны.

Главная ударная сила Аргентины очевидна для всех, кто смотрел хотя бы несколько минут матчей бело-голубых. Дуэт Кампаццо – Скола раз за разом ставит оппонентов в тупик простыми, но невероятно эффективными действиями. У испанцев есть свой ответ в лице Рубио и Газоля, поэтому по части сравнения двоек разыгрывающего и центрового «красная фурия» не уступает.



Если смотреть остальной состав, то у испанцев подавляющее преимущество, как в основе, так и среди запасных. Формально, Аргентина лучше защищается, однако и «красная фурия» при необходимости готова включаться. Серджо Скариоло в качестве ассистента главного тренера взял титул в НБА, а на международных турнирах у итальянского наставника куда больше достижений, нежели у Серхио Эрнандеса.



Аргентина выглядит образцово с точки зрения дисциплины и характера, но испанцы выйдут на финал также с сумасшедшим настроем. Огневая мощь, имеющаяся в распоряжении Серджо Скариоло, смотрится солиднее, нежели ресурсы Серхио Эрнандеса, поэтому за 1.83 мы возьмём «красную фурию» с форой «-3». Второе золотое поколение у бело-голубых в ближайшем будущем не предвидится.

Ставка на матч Аргентина — Испания

Два лидера сборной Аргентины столкнутся с колоссальными трудностями, так как Рубио и Газоль по своим возможностям выглядят не хуже связки Кампаццо – Скола. У бело-голубых прекрасная защита, но по уровню таланта, мастерства и по глубине скамейки Испания гораздо сильнее. За 1.83 мы проверим фору «-3» на «красную фурию».



Ставка: победа Испании с форой «-3» за 1.83



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