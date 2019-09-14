«Тамбов» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и компания напомнят о себе Черчесову

15 сентября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске в матче девятого тура РПЛ «Тамбов» встретится с ЦСКА. Букмекеры считают фаворитом красно-синих и предлагают поставить на победу коллектива Виктора Гончаренко за 1.62. Виктория команды Александра Григоряна оценивается экспертами коэффициентом 6.2.

Прогноз матча «Тамбов» — ЦСКА (15.09.2019)

ЦСКА после поражения в дерби Всея Руси сумел прийти в себя. Перед паузой на матчи сборных «армейцы» одержали две победы. Поверженными оказались «Ахмат» и тульский «Арсенал». Главная сложность красно-синих заключается в постоянных травмах, из-за чего говорить о сыгранности и целостном рисунке не приходится. Впрочем, Виктор Гончаренко умеет давать результат практически в любых условиях.

Если «Тамбов» выходил в РПЛ только для того, что испортить жизнь «Спартаку», то со своей задачей «волки» уже справились. У дебютанта высшего дивизиона российского футбола лишь одна победа в восьми турах и перспективы вернуться обратно в ФНЛ. Александру Григоряну необходимо в ближайших поединках набирать очки, иначе руководство клуба может пойти на смену главного тренера.

У букмекеров вполне логично фаворитом идёт ЦСКА. Во-первых, «Тамбов» продолжает проводить домашние матчи на «Мордовия Арене», поэтому встреча пройдёт, фактически, на нейтральном поле, а перевесом на трибунах будут обладать красно-синие. Но брать чистую победу номинальных гостей невыгодно из-за скромного коэффициента.

Из других интересных предложений в пользу коллектива Виктора Гончаренко стоит выделить индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 за 1.81. «Тамбов» сыграл уже с четырьмя претендентами на титул и лишь со «Спартаком» сумел не пропустить. «Волки» получили по два мяча от «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара». Да и «Оренбург» с «Динамо» тоже по паре раз огорчали команду Александра Григоряна.

Руководству «армейцев» не удалось пополнить состав нападающим в летнее трансферное окно, зато получилось сохранить Чалова. С горем пополам, но атака ЦСКА начала давать ожидаемый эффект. Красно-синие отгрузили три мяча «Ахмату» и два тульскому «Арсеналу». Можем ли мы сказать, что оборона «Тамбова» смотрится предпочтительнее защитных построений предыдущих соперников коллектива Виктора Гончаренко?

Также, не стоит недооценивать значимость перехода Седрика Гогуа из «Тамбова» как раз в стан «армейцев». Во-первых, ивуариец сам способен отмечаться результативными действиями на стандартах, что уже не раз доказывал. Кроме того, Александру Григоряну придётся вносить коррективы в оборону, а при регулярных пропущенных мячах защитники не могут чувствовать себя спокойно.

Впереди у ЦСКА Лига Европы, «армейцы» по итогам прошлого сезона гарантировали себе старт турнира с группового этапа, поэтому именно сейчас логично ожидать от Виктора Гончаренко вывода своей команды на пик формы. Красно-синие умеют разбираться с аутсайдерами, хотя «Тамбов» тоже способен огрызнуться.

Ставка на матч «Тамбов» — ЦСКА

В пяти из восьми поединков в нынешней РПЛ «Тамбов» пропустил по два мяча. «Волки» лишились Седрика Гогуа, поэтому их оборона в теории стала только слабее. За 1.81 мы возьмём индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5. Перед перерывом на матчи сборных «армейцы» забили три «Ахмату» и два тульскому «Арсеналу».

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 за 1.81

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