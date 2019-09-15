«Лион» — «Зенит». Прогноз: Дзюба снова подрессирует французских «львов»

17 сентября на стадионе «Стад де Люмьер» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов “Лион” примет «Зенит». Эксперты считают явным фаворитом хозяев поля и предлагают поставить на «львов» за 1.76. Победа Артёма Дзюбы и компании доступна в букмекерских конторах за 5.15. Отметим, что аналитики ожидают низовой поединок и дают коэффициент 1.87 на тотал меньше 2,5.

Прогноз матча «Лион» — «Зенит» (17.09.2019)

Дождались! Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20 стартует в ближайшее время, что обещает поклонникам российского футбола особое зрелище. «Зенит» начнёт свою борьбу в квартете G с выезда на «Стад де Люмьер», с которым у сине-бело-голубых связаны приятные воспоминания.

Нынешнее состояние команды Сергея Семака вызывает определённые опасения. Во внутреннем первенстве у сине-бело-голубых две победы подряд, но демонстрируемый уровень футбола оставляет желать лучшего. У главного тренера практически нет времени, чтобы вписать в игру всех новичков, поэтому «Зенит» ожидает тяжёлая осень.

Первым соперником клуба с берегов Невы станет «Лион», чей состав по версии портала transfermarkt более чем в 1,5 раза дороже, чем все футболисты, выступающие сейчас за «Зенит». У себя во Франции «львы» бодро стартовали, однако затем сбавили темп и значительно просели по части результатов.

За лето «Лион» потерял Менди, Фекира и Ндомбеле, а новобранцы французского клуба пока только сыгрываются с партнёрами. Силвиньо и Семак пытаются решить аналогичные проблемы, и здесь вопрос тренерского искусства окажется невероятно важным для итога противостояния. «Львы» идут фаворитам у букмекеров, что никого не должно удивлять, но давать скромные 1.76 на победу хозяев – это явное неуважение к «Зениту».

«А потом мы победили Европу». Дзюбинатор затащит «Зенит» в плей-офф ЛЧ Дзюба отгрузит трёшку, Семак переиграет Нагельсмана, а «Зенит» заткнёт рты экспертам.

За жирный коэффициент 2.22 мы заиграем Х2 на гостей. Если у сине-бело-голубых в двух последних встречах в РПЛ набрано шесть очков, то «Лион» после впечатляющего начала принялся сдавать позиции. «Львы» уступили 0:1 «Монпелье», а затем выдали ничьи 1:1 с «Бордо» и 2:2 с «Амьеном». Команда Силвиньо уже давненько не побеждает.

В сезоне-2015/16 «Зенит» дважды одолел «Лион» в Лиге чемпионов. В очных противостояниях с французами Дзюба наколотил целых три мяча, два из которых пришлись как раз на «Стад де Люмьер». Тогда форварду сине-бело-голубых активно помогал Халк, однако сам Артём прилично добавил с тех пор. Превосходство в личных встречах станет дополнительным психологическим преимуществом команды Сергея Семака.

У обеих команд хватает проблем в обороне, поэтому за 1.97 мы возьмём ставку на обмен результативными ударами. С созиданием и у «Лиона», и у «Зенита» дела обстоят куда лучше, чем с защитными построениями, особенно, когда речь идёт о высоких скоростях. Дзюба, Азмун, Дриусси – в атакующей группе сине-бело-голубых хватает мастеров высокого уровня. «Львов» не устроит даже ничья, поэтому Депай с партнёрами постараются по максимуму нагрузить работой Лунёва.

Ставки на матч «Лион» — «Зенит»

В первом туре группы G «Лион» считается фаворитом домашнего противостояния с «Зенитом». Во Франции «львы» не могут победить уже в трёх подряд матчах, поэтому за 2.22 мы проверим Х2 на сине-бело-голубых. Также, за 1.97 мы поставим на гол в исполнении обеих команд. Артём Дзюба знает, как забивать на «Стад де Люмьер», да и хозяева устроят настоящую осаду на владения Лунёва.

Ставка №1: обе забьют за 1.97

Ставка №2: «Зенит» не проиграет за 2.22

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