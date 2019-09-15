Кокорин и Мамаев могут оказаться в одном клубе и вернуться в сборную России

6 сентября закончилась одна из самых скандальных историй в российском футболе. Суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Совсем скоро осуждённые выйдут из колонии Белгородской области и смогут возобновить профессиональную карьеру.



Будущее обоих спортсменов пока остаётся загадкой. Несмотря на длительный простой Кокорина и Мамаева уже несколько клубов заявили о желании пополнить свои ряды талантливыми футболистами. За подобными ситуациями всегда с интересом следят букмекеры, которые выставили любопытные котировки относительно перспектив форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара».

У Кокорина больше шансов выйти на поле

По мнению экспертов, Кокорин практически наверняка сыграет в РПЛ в сезоне-2019/20 хотя бы одну минуту. Поставить на данный вариант в букмекерских конторах можно за 1.07, что соответствует 86,4% вероятности. Обратный исход доступен за 6.8 (13,6%). Об Александре положительно высказываются партнёры и другие знакомые с ним личности, к тому же, форвард «Зенита» уже возвращался на свой уровень после тяжёлой травмы.



У Мамаева хоть и меньше шансов сыграть в нынешнем сезоне РПЛ, согласно котировкам букмекеров, но в целом ситуация для Павла вполне позитивная. Удачное развитие событий для полузащитника «Краснодара» идёт за 1.25 (74% вероятности), а противоположный вариант оценён коэффициентом 3.55 (26%).

Со временем придут и голы

Более того, оба футболиста могут не просто выйти на поле ради какого-либо символического жеста, а принести реальную пользу своим клубам. Эксперты предлагают следующие варианты относительно результативности обсуждаемых нами игроков:



— Кокорин забьёт в РПЛ в сезоне-2019/20. Да за коэффициент 1.55, нет за 2.3



— Мамаев забьёт в РПЛ в сезоне-2019/20. Да за 2.72, нет за 1.4



Разумеется, у Кокорина при прочих равных больше шансов на забитый мяч из-за разницы в занимаемой на поле позиции в сравнении с Мамаевым. Оба игрока обладают великолепной техникой и на уровне РПЛ выделяются своим футбольным мышлением. Главным плюсом Александра и Павла является возможность решать эпизоды, находясь даже не в лучшей физической форме.



Когда оба в идеальном тонусе, то способны усилить даже национальную команду страны. Черчесов далеко не самый простой по характеру человек, но именно Станислав Саламович даёт Дзюбе капитанскую повязку, возвращает в сборную Жиркова, регулярно доверяет Ионову, продолжает верить в Смолова и так далее. У каждого из упомянутых футболистов были либо крайне неудачные отрезке в их карьерах, либо проблемы другого плана.



По данной теме у букмекеров также имеются котировки:



— Кокорин получит вызов в сборную России на отборочные матчи Евро-2020. Да за 5.8, нет за 1.1



— Мамаев получит вызов в сборную России на отборочные матчи Евро-2020. Да за 10.0, нет за 1.02



Чтобы выходить на поле, забивать голы и претендовать на попадание в сборную, нужно хотя бы определиться с местом продолжения карьеры, и здесь для Кокорина и Мамаева возможны самые разные варианты.

Кокорин и Мамаев могут оказаться в одном клубе

Сергей Семак постоянно поддерживал Кокорина и заявлял о своём желании видеть Александра в команде. У «Краснодара» и Мамаева куда меньше шансов на продолжение сотрудничества. Формально, «быки» ещё не расторгли контракт со своим полузащитником, но Сергей Галицкий с огромной вероятностью настоит на прекращении трудовых отношений с Павлом по моральным соображениям.



Букмекеры предлагают жирный коэффициент 6.8 на то, что Кокорин и Мамаев сыграют в одном клубе в РПЛ в сезоне-2019/20. Григорий Иванов, Рамзан Кадыров и Миодраг Божович в сентябре заявляли о возможности принять футболистов в свои команды. Форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара» даже в нынешнем статусе востребованы и остаются одними из самых талантливых исполнителей в стране.



На наш взгляд, ставку за коэффициент 6.8 стоить проверить, ведь для её исполнения вполне возможен один интересный сценарий. «Краснодар» практически наверняка разорвёт контракт с Мамаевым. В «Зенит» Павла, естественно, не возьмут из-за неоптимальных кондиций, однако в РПЛ есть один клуб, тесно связанный с сине-бело-голубыми.

Сергей Семак продолжает верить в Кокорина, но сейчас Александр вряд ли выдержит конкуренцию, из-за чего не сможет получать игровую практику в Санкт-Петербурге. 14 сентября «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Сочи» обсуждают вариант, при котором форвард отправится в стан «барсов», чтобы набрать форму, а затем вернётся в расположение сине-бело-голубых.



Если «Зенит» за трансферное окно может легально купить игрока за 50 тыс рублей и продать дебютанту лиги чуть ли не готовый состав, то и с потенциальной сделкой по Кокорину проблем возникнуть не должно. А теперь представим, что Мамаев остаётся без клуба. Почему бы Павлу также не отправиться в «Сочи», где великолепный стадион, скромные задачи и не самый высокий уровень конкуренции?



Ставка: Кокорин и Мамаев сыграют в одном клубе в РПЛ в сезоне-2019/20 за 6.8



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