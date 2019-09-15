ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Сорокин остановит ярославцев

16 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве встретится с «Локомотивом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.55.

Анализ матча ЦСКА — «Локомотив» (16.09.2019)

Центральный матч понедельника в Континентальной хоккейной лиге. «Локомотив» после ужасного старта и двух поражений подряд начал выправлять ситуацию. Трудовые победы над «Сочи» (2:1) и московским «Динамо» (5:2) позволили набрать четыре очка и приблизиться к зоне плей-офф.



Разумеется, обольщаться ещё рано. В предыдущих встречах вратари соперников допускали серьёзные ошибки – Дмитрий Шикин запустил «бабочку» с середины площадки, а Александр Ерёменко отравил шайбу в собственные ворота после прострела Антона Ландера. Рассчитывать на продолжение таких подарков не стоит.



В игре с «Сочи» ярославцы слишком прижались к воротам и едва не ушли в овертайм, а в матче с бело-голубыми неслабо чудили судьи (впрочем, в обе стороны). Обе победы получились довольно хлипкими, но заслуженными. «Локомотив» выглядел лучше, создал больше остроты и превзошёл оппонентов в неравных составах.



Тем не менее, четыре очка в четырёх домашних поединках – результат в лучшем случае удовлетворительный. О нынешнем уровне «железнодорожников» многое скажут 10 ближайших встреч – график на этом отрезке довольно плотный, да и опасных соперников хватит на любой вкус и цвет.



Первое же испытание будет особенно сложным. ЦСКА вернулся из выездной серии по маршруту Череповец — Нижний Новгород – Санкт-Петербург с хорошим результатом. Две сухие победы (4:0 над «Северсталью» и 3:0 над СКА), а также поражение от «Торпедо» (1:2ОТ). Красно-синие играли не хуже «оленей», но явно держали в голове «армейское дерби». В конце концов это сказалось.



Обе команды имели 2-3 суток на отдых, что обещает нам плотный и энергичный хоккей. Москвичи со своей «скамейкой» и ротацией вряд ли проиграют «конёк». После довольно среднего старта сезона они ощутимо добавили, тот же СКА после пропущенной шайбы никак не мог вырвать нити игры из рук соперника.

А для «Локомотива» фактор движения крайне важен. В предыдущем матче было видно, что «Динамо» на фоне ярославцев едва передвигает ноги. Крэйг Мактавиш вроде бы подтянул защиту, но впереди команда во многом полагается на импровизацию. С ЦСКА такое вряд ли прокатит.



Потому мы бы выбирали между П1 с форой «-1,5 шайбы» за 2.06 и ИТМ 1,5 гола «Локомотива» за 1.60. Комбинированный вариант – П1 + ТМ 5,5 шайбы за 1.97. Четыре предыдущие очные встречи «Локо» и ЦСКА получились низовыми (1:2Б, 2:1, 1:0, 3:1).

Ставки на матч ЦСКА — «Локомотив»

Москвичи со своей «скамейкой» вряд ли проиграют «конёк». После довольно среднего старта сезона они добавили. А для «Локомотива» фактор движения крайне важен. В предыдущем матче было видно, что «Динамо» на фоне ярославцев едва передвигает ноги. Крэйг Мактавиш вроде бы подтянул защиту, но впереди команда во многом полагается на импровизацию.



Ставка №1: победа ЦСКА с форой «-1,5 шайбы» за 2.06.