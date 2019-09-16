«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Коваржу и Бобкову не поздоровится

17 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «Авто» в основное время можно с коэффициентом 2.14.

Анализ матча «Автомобилист» — «Авангард» (17.09.2019)

Центральный матч вторника в Континентальной хоккейной лиге. Лидер регулярного чемпионата встречается с действующим финалистом Кубка Гагарина, а потому мы вправе ожидать отличного хоккея. Букмекеры отдают небольшое преимущество «Автомобилисту», что на первый взгляд более чем логично.



Во-первых, встреча пройдёт в Екатеринбурге, что само по себе даёт определённое преимущество. Например, в прошлой «регулярке» уральцы стали лучшей командой Восточной конференции по результатам на своём льду – 24 победы в 31 поединке и 48 очков при разнице шайб 92-68.



Во-вторых, подопечные Андрея Мартемьянова вновь начинают сезон без раскачки. Они остаются единственной командой лиги без поражений – шесть побед в шести матчах. Хотя проходных соперников не было, зато были победы над СКА (5:2), «Металлургом» (3:2 Б) и «Салаватом Юлаевым» (2:0).



В-третьих, календарь явно на стороне «Автомобилиста». Лишний день отдыха – это всегда приятно. К тому же «Авангард» продолжает выездное турне – позади матчи со «Спартаком» и «Торпедо», а из Екатеринбурга придётся лететь в Уфу, где будет ждать «Салават Юлаев», который вряд ли забыл минувший плей-офф.



Однако не всё так просто. «Ястребы» — одна из тех команд, которая любит трудности и традиционно хорошо проводит матчи. Чужим льдом их не удивить, ведь регулярный сезон омичи начали с выездных побед над ЦСКА и «Йокеритом». Играли крайне собранно и дважды добились счёта 3:1, отправляя последнюю шайбу в пустые ворота.



Пункт второй – мотивация. Нанести первое поражение единоличному лидеру чемпионата в его логове – это настоящий вызов. «Авангард» может катать вату с «Северсталью» и получать ужасные 1:5, но в больших матчах традиционно выглядит солиднее. Тем более нужно ответить на разгромное поражение от «Торпедо» (0:3).



Кроме того, сам «Автомобилист» не кажется терминатором. После ухода Паре просели вбрасывания, да и в своей зоне ошибок хватает. С ужасно начавшим «регулярку» ММг была равная игра и серия буллитов, с «СЮ» в третьем периоде выручил Коварж, да и «Нефтехимику» уральцы проигрывали до конца второго периода.

В общем, встречаются две мощные команды со своими проблемами, так что шансы максимально близки к равным. Сыграем по коэффициенту – П2 с учётом ОТ за 2.18 смотрится нормально. Второй вариант – «обе забьют минимум по две шайбы» за 2.04. У «Авангарда» проблемы с вратарями (Боб Хартли заменил Бобкова в Нижнем и публично критиковал его на пресс-конференции), а «Авто» пропустил меньше двух лишь в одном матче из шести.

Ставки на матч «Автомобилист» — «Авангард»

«Автомобилист» не выглядит терминатором. После ухода Паре просели вбрасывания, да и в своей зоне ошибок хватает. С ММг была равная игра и серия буллитов, с «СЮ» выручил Коварж, да и «Нефтехимику» уральцы проигрывали до конца второго периода. В общем, встречаются две мощные команды со своими проблемами, шансы максимально близки к равным. Сыграем по коэффициенту – П2 с учётом ОТ за 2.18.



Ставка №1: победа «Авангарда» с учётом ОТ за 2.18.



Ставка №2: обе забьют минимум по две шайбы за 2.04.