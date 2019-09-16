Россия – Финляндия, Франция – Болгария. Прогнозы на ЧЕ-2019 по волейболу

16 сентября пройдут очередные матчи группового этапа ЧЕ-2019 по волейболу. В 18:30 мск Россия начнёт встречу с Финляндией, а начиная с 21:45 Франция проэкзаменует Болгарию.

Анализ матча Россия – Финляндия (16.09.2019)

Матчем с Северной Македонией разминка россиян на Евро-2019 закончилась. Да, сегодня соперник может быть не столь силён, но есть два момента, выделяющих этот матч. Во-первых, финны привезли с собой большой десант болельщиков, что однозначно придаёт им сил. Во-вторых, не будем забывать о национальности главного тренера сборной России. Матч принципиальный для Туомаса, да и до весны он работал со сборной Финляндии.

По России говорить особенно нечего. Явно у команды есть свой собственный стратегический план, которому Саммельвуо следует. Верный ли он – покажет время. Сейчас играют все, получают шанс. Играют, в общем-то, уверенно, но в каждом матче есть провал. С Турцией и Северной Македонией это привело к потере сетов, с македонцами удалось избежать этого, но понервничать тоже пришлось.

Думаю, что сегодня эксперименты ещё возможны. Но мы увидим более или менее приближенный к основному состав.

Что до Финляндии, то они накануне проиграли, возможно, ключевой матч в группе. Проиграли сборной Беларуси обидно, 2,5 сета полностью переигрывая соперника. Но не дожали. Расплата последовала мгновенно. Был шанс у финнов на тай-брейке, с 8:12 сравняли счёт, но тут уже сил не хватило.

Это важный момент, потому что вчерашний матч игроки Суоми отыграли практически одним составом. А там, на минутку, Сивуле 33, Силттале 35. Остальным отыграть два матча подряд тоже будет довольно сложно. Это всё в пользу сборной России. Не знаю, насколько хитёр Джоэл Бенкс, но, возможно, сегодня его команде не стоит упираться особенно, сделав упор на матче со сборной Турции. Там нужно будет выигрывать – иначе до плей-офф финны не доберутся.

Сейчас эта команда неплоха, но выделять какого-то игрока или отдельный элемент не стоит. Всё на добротном среднем уровне, но не без ошибок. Попортить крови россиянам они могут, но не более.

Ставки на матч Россия – Финляндия (16.09.2019)

Сегодня на фоне усталости финнов мы вполне можем увидеть счёт 3:0, но коэффициент на этот исход довольно серый – 1.41. Поэтому остановимся на варианте, который использовали в матче со сборной Беларуси – ТБ 132.5 очка за 1.88. Три партии с одним допустимым разгромом – хороший вариант.

Ставка: ТБ 132,5 очка за 1.88.

Анализ матча Франция – Болгария (16.09.2019)

Обе команды пока идут без поражений на турнире, но все эти матчи, как и у России, были из категории разминочных.

Французы – фавориты встречи. Они смотрятся увереннее, провалы в их игре если и были, то локальные. Да, нет Нгапета, сегодня его тоже не будет (Эрвина переодевают во второго либеро, чтобы иметь возможность заявлять 14 игроков на матч), но пока эта потеря не выглядит катастрофической.

Что до Болгарии, то эта команда вроде бы и выигрывает, и по индивидуальным показателям многие игроки в топе, но судите сами. В матче с Грецией в первом сете было «-5». В игре с Румынией со счёта 16:10 доигрались до сетбола у соперника. Победили лишь благодаря хорошей подаче, прорезавшейся у Мартина Атанасова. Игра с Португалией и вовсе была абсолютно равной. Да, выиграли 3:1, но с таким же успехом могли и проиграть 1:3. Перепады в болгарской игре – не новость, они есть в каждом матче.

Слишком многое держится на Цветане Соколове и Тодоре Скримове в этой команде. Выпадает один – проблемы накрывают всю сборную.

С другой стороны, ниже третьего места болгары уже не упадут. Так что могут играть вполне расслабленно. Что называется, вдруг получится зацепиться. А эта команда куражная.

Ставки на матч Франция – Болгария (16.09.2019)

Французы играют дома, их потери пока абсолютно не чувствуются. Болгары же играют с огромными перепадами, выезжая лишь на индивидуальном мастерстве лидеров. Предлагаем заиграть фору (-12.5) на сборную Франции. Коэффициент 1.85 неплохой, а выиграть, скажем, 3 раза по 25:20 команде Лорана Тилли более чем по силам.

Ставка: победа Франции с форой (-12,5) за 1.85.



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