«Боруссия Д» — «Барселона». Прогноз: Вальверде накажут за трусость в Дортмунде

17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия Д» встретится с «Барселоной». Букмекеры склоняются к победе каталонцев и предлагают поставить на сине-гранатовых за коэффициент 2.36. Виктория «шмелей» доступна за тройку.

Прогноз матча «Боруссия Д» — «Барселона» (17.09.2019)

Квартет F является одним из наиболее любопытных на групповом этапе Лиги чемпионов, если судить по составу участников. Разумеется, «Барселона» по своему статусу существенно превосходит «Боруссию Д» и «Интер», однако у сине-гранатовых хватает внутренних проблем, которые способны использовать конкуренты.

Только восстановился от травмы Лионель Месси. Аргентинец вряд ли сможет провести на поле весь матч. Однако эксперты всё равно отдают предпочтение каталонцам, несмотря на гарантированную бешеную поддержку «Боруссии Д» на своём прекрасном стадионе. Всё дело в репутации «шмелей», которая по итогам прошлого сезона стала принимать стабильные очертания.

Команда Люсьена Фавра застряла между мировыми грандами и клубами второго эшелона. «Боруссия Д» упустила титул в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов была размазана «Тоттенхэмом». Сейчас у «шмелей» очередной заход в Европе и новые ожидания. Памятуя о трусливой тактике Вальверде в гостевых поединках, можно было бы проверить фору «0» на хозяев 2.26, но у нас есть не менее надёжное предложение.

Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1,5 за 2.1 похож на щедрый подарок букмекеров. По поводу классического исхода поединка уверенности нет. К тому же, хоть какое-то время на поле в теории может провести Месси. Однако выход Лионеля практически не повлияет на оборону «Барселоны», напоминающую решето на старте нынешнего сезона.

Каталонцы пропустили по два мяча от «Бетиса», «Осасуны» и «Валенсии». Атакующий потенциал «шмелей» как минимум не хуже, чем у представленных коллективов. Даже тер Штеген не всегда спасает после чудовищных ошибок защитников. Если сине-гранатовые позволяют испанским середнякам создавать множество голевых моментов, то на «Сигнал Идуна Парк» их ждёт огромное количество неприятностей.

Команда Люсьена Фавра старается демонстрировать атакующий футбол с любым соперником, а на своём поле «Боруссия Д» готова растерзать кого угодно. В родных стенах «шмели» уничтожили «Аугсбург» 5:1, разгромили «Байер» 4:0, а в матче за Суперкубок Германии расправились с самой «Баварией» 2:0.

Ройс и Санчо на старте сезона находятся в великолепной форме, для глубины руководство клуба приобрело талантливых Брандта и Торгана Азара, а ведь есть ещё Алькасер. Пако отличился в Суперкубке с «Баварией», огорчил «Юрдинген» в кубке, наколотил пять мячей в четырёх турах в Бундеслиге и оформил три гола в двух поединках за Испанию.

Алькасер был явно недоволен своим положением в «Барселоне», о чём уже успел высказаться в интервью. Если Пако забивает голы в восьми матчах подряд, то можно только посочувствовать защите каталонцев, выходящей против мотивированного испанского форварда. «Боруссия Д» не откажется от своего фирменного стиля, гости смогут взять очки только за счёт собственных атакующих усилий. На защиту у Вальверде особой надежды нет.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «Барселона»

В трёх последних матчах «Барселона» стабильно пропускает по два мяча от не самых сильных соперников. «Боруссия Д» на своём поле уничтожает всех, включая «Баварию». За сочный коэффициент 2.1 мы проверим индивидуальный тотал «шмелей» больше 1,5. В защите у Вальверде настоящий бардак, а Пако Алькасер поражает чужие ворота уже в восьми поединках подряд.

Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1,5 за 2.1.

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