«Шахтёр» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола быстро решит вопрос в Харькове

18 сентября в Харькове на стадионе «Металлист» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Манчестер Сити». Букмекеры считают явным фаворитом гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.33.

Анализ матча «Шахтёр Д» — «Манчестер Сити» (18.09.2019)

От судьбы не уйдёшь: «Шахтёр» в третий раз подряд попал в Лиге чемпионов в одну группу с «Манчестер Сити». Пока результаты для украинского коллектива нерадостные – три поражения в четырёх матчах, все с разницей минимум в два мяча. Единственная победа случилась в шестом туре сезона-2017/18, но она полностью подходит под исключение из правил.

Дело в том, что тогда англичане уже обеспечили себе первое место в квартете, выиграв пять раз в пяти встречах. И вполне ожидаемо сыграли в Харькове полуторным составом (1:2). Та победа помогла «горнякам» выйти в плей-офф со второго места, опередив «Наполи» и «Фейеноорд».

Зато во всех остальных случаях украинскому клубу не удалось даже забить, хотя пропускал он с каждым разом всё больше и больше – 0:2, 0:3 и совсем уж неприличные 0:6. Правда, в последнем случае арбитр при счёте 0:1 купился на падение Рахима Стерлинга и назначил пенальти, несмотря на отсутствие контакта.

Разница в классе очевидна. Сам «Манчестер Сити» за последние годы определённо стал сильнее, а вот «Шахтёр» скорее топчется на месте. Доминация на внутренней арене сомнений не вызывает. Скажем, на сегодня «горняки» одержали семь побед в семи турах УПЛ и уже оторвались от ближайшего преследователя на семь очков.

Тем не менее проблемы в обороне довольно существенные. Победа над «Зарёй» (4:3) в минувшем туре получилась тяжелейшей: начали с 0:2, а победный гол забили только на 89-й минуте. Вдобавок хандрящий после сорвавшегося трансфера в топ-чемпионат Тайсон получил сотрясение мозга, и его участие в матче с «Сити» находится под вопросом.

Можно было бы рассчитывать на нехватку мотивации у «горожан», однако после слабого (по собственным меркам) старта в АПЛ такие проблемы вряд ли возникнут. Подопечные Хосепа Гвардиолы умудрились уступить «Норвичу» (2:3), несмотря на 12 ударов в створ, а защита напривозила на пару месяцев вперёд.

Скорее всего, озлобленные англичане отыграются на попавшем под горячую руку сопернике. И постараются как можно быстрее снять все вопросы. П2 с форой «-2» за 2.41 смотрится любопытно. Также возьмём гол «Манчестер Сити» в первые 30 минут за 1.91 и попадание в штангу или перекладину за 2.43.

Вариант по вкусу – «обе забьют + ТБ 2,5 мяча» за 2.18. «Сити» способен забить 2-3 гола даже в неудачный день, но и у «Шахтёра» атака как минимум неплохая. А главное – без Лапорта центр обороны «МС» даёт сбои слишком уж часто. Пара-тройка хороших моментов у «горняков» наверняка возникнет.

Ставки на матч «Шахтёр Д» — «Манчестер Сити»

Разница в классе очевидна. «Манчестер Сити» за последние годы определённо стал сильнее, а вот «Шахтёр» скорее топчется на месте. Скорее всего, озлобленные после поражения от «Норвича» англичане отыграются на попавшем под горячую руку сопернике. И постараются как можно быстрее снять все вопросы.

Ставка №1: гол «Манчестер Сити» в первые 30 минут за 1.91.

Ставка №2: победа «Манчестер Сити» с форой «-2» за 2.41.

Ставка №3: попадание в штангу или перекладину за 2.43.

Ставка №4: обе забьют + ТБ 2,5 мяча за 2.18.