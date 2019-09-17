«Олимпиакос» — Тоттенхэм». Прогноз: обидчик «Краснодара» насолит Почеттино

18 сентября в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Тоттенхэмом». Букмекеры считают явным фаворитом гостей: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.93.

Анализ матча «Олимпиакос» — «Тоттенхэм Хотспур» (18.09.2019)

«Олимпиакос» катком прошёлся по квалификационному раунду Лиги чемпионов – пять побед в шести матчах с общим счётом 13:1. Единственный гол пропущен от «Краснодара», но это случилось в ответной игре, которая фактически превратилась в формальность после 4:0 в Пирее.



Если брать только домашние встречи, статистика окажется ещё более пугающей – три победы из трёх возможных при разнице голов 10:0. Тут надо бы добавить, что откровенных пассажиров среди соперников не значилось. «Виктория Пльзень», «Истанбул Башакшехир» и «Краснодар» — вполне крепкие по европейским меркам клубы.

В связи с этим создаётся впечатление, что букмекеры несколько переоценивают «Тоттенхэм». Во-первых, на своём поле греческие клубы всегда крайне опасны. Во-вторых, «шпоры» начали сезон довольно средненько: с трудом обыграли «Астон Виллу» (3:1), чудом отскочили от «Манчестер Сити» (2:2), проиграли «Ньюкаслу» (0:1) и не удержали два мяча форы в дерби с «Арсеналом» (2:2).



Правда, после международной паузы случилась разгромная победа над «Кристал Пэлас» (4:0), но это вообще любимый соперник ТТХ на внутренней арене: победа стала девятой подряд в рамках английской Премьер-лиги, причём за указанный период «орлы» сподобились на один-единственный гол.



Вдобавок надо отметить, что результат получился совсем не по игре. У «Тоттенхэма» залетало всё подряд, а «Кристал Пэлас» остался без парочки голов только благодаря ужасной реализации и великолепной игре Уго Льориса. Строго говоря, даже ничья стала бы куда более справедливым итогом, чем разгром.



«Олимпиакос» отлично стартовал в чемпионате Греции, одержав три сухие победы в трёх матчах. На своём поле он пропускает крайне редко, а «Тоттенхэм» в 9 из 10 предыдущих встреч в Лиге чемпионов не забивал голов до перерыва. Вроде бы ставка «Тоттенхэм» не забьёт в первом тайме за 1.98 напрашивается.



Греки не проигрывали в родных стенах с февраля, да и то речь о кубковом матче, в котором играл полуторный состав. Шансы зацепиться у них определённо будут, но 1Х за 1.99 выглядит так себе. Почеттино славится гибкостью и умением перестраиваться, да и наличие Кейна с Соном может оказаться ключевым.



Авантюристам стоит рассмотреть ставку «ничья в первом тайме и итоговая победа ТТХ» за 5.05, мы же выберем «обе забьют – нет» за 2.08. Этот вариант проходил в пяти из шести матчей «Олимпиакоса» в квалификации, за исключением ответного поединка с «Краснодаром», где всё стало ясно уже к 11-й минуте.

Ставки на матч «Олимпиакос» — «Тоттенхэм Хотспур»

На своём поле «Оли» пропускает крайне редко, а «Тоттенхэм» в 9 из 10 предыдущих встреч в Лиге чемпионов не забивал голов до перерыва. Вроде бы ставка «Тоттенхэм» не забьёт в первом тайме за 1.98 напрашивается. У греков в квалификации было три победы из трёх возможных в родных стенах при разнице голов 10:0.



Ставка №1: «Тоттенхэм» не забьёт в первом тайме за 1.98.



Ставка №2: обе забьют – нет за 2.08.