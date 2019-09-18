«Манчестер Юнайтед» — «Астана». Прогноз: Сульшер стартует в Лиге Европы с победы

19 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Астаной». Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.22.

Анализ матча «Манчестер Юнайтед» — «Астана» (19.09.2019)

«Манчестер Юнайтед» наверняка отнесётся к Лиге Европы с уважением. Причина проста – проблемы в чемпионате Англии уже начались, а потому лишаться запасного пути попадания в Лигу чемпионов на будущий год крайне опасно. Уверенности в финише в топ-4 на данном этапе взяться неоткуда.



Победа над «Челси» (4:0) вряд ли кого-то обманула, ведь непосредственно по качеству футбола игра была скорее ничейной, чем разгромной. Так в итоге и оказалось: дальше последовали ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1), поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) и потеря очков с «Саутгемптоном» (1:1), где «МЮ» 20 минут играл в большинстве.

После международной паузы удалось с горем пополам одолеть «Лестер» (1:0), хотя игра вновь оказалась скорее равной. «Лисы» обложили штрафную хозяев и имели большое количество стандартов, но пробить Давида де Хеа так и не сумели. Прямо сейчас «Тоттенхэм» и «Челси» смотрятся лучше, не говоря уже о «Ливерпуле» и «Ман Сити».



Впрочем, «Астана» по уровню ощутимо уступает даже аутсайдерам АПЛ, так что особых проблем тут возникнуть не должно. Единственный вопрос – вероятное отсутствие Поля Погба и Антони Марсьяля. Оба не сыграли с «Лестером» из-за повреждений, и вряд ли тренерский штаб будет рисковать их здоровьем перед поединком с крепким «Вест Хэмом».



Скорее всего, в лучшем случае оба футболиста выйдут на замену. И это наверняка сыграет на руку аутсайдеру: Погба при всей своей лени и одиозности способен генерировать остроту, без него «Ман Юнайтед» испытывает очевидные проблемы в позиционном нападении. А играть придётся ярко выраженным первым номером, ведь «Астана» прижмётся к воротам.



Тем не менее огромная разница в исполнительском мастерстве и поддержка трибун наверняка позволят затолкать хотя бы 2-3 мяча. Для уверенной победы этого хватит. Клуб из Казахстана опасен в родных стенах (долгий перелёт и очень специфический газон), но на выезде зацепиться вряд ли сумеет.



Достаточно сказать, что в трёх гостевых матчах квалификации Лиги Европы «Астана» выиграла лишь у мальтийской «Валлетты». Встреча с «Сантой-Коломой» из Андорры завершилась нулевой ничьей, а БАТЭ в Борисове победил со счётом 2:0 и в концовке был близок к третьему мячу. Так что П1 с форой «-2» за 2.18 смотрится нормально.



Второй вариант – «гол в первые 24 минуты – нет» за 2.11. Обычно на международной арене «МЮ» довольно долго запрягает: во всех 10 предыдущих еврокубковых играх манкунианцев на своём поле в первом тайме забивалось не больше одного мяча. Вполне возможно, что подопечным Уле-Гуннара Сульшера потребуется какое-то время, чтобы расшатать низкий оборонительный блок противника.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астана»

Разница в исполнительском мастерстве и поддержка трибун наверняка позволят затолкать «МЮ» хотя бы 2-3 мяча. Для уверенной победы этого хватит. «Астана» в трёх гостевых матчах квалификации Лиги Европы выиграла лишь у мальтийской «Валлетты». Встреча с «Сантой-Коломой» из Андорры завершилась нулевой ничьей, а БАТЭ в Борисове победил со счётом 2:0.



Ставка №1: победа «МЮ» с форой «-2» за 2.18.



Ставка №2: гол в первые 24 минуты – нет за 2.11.