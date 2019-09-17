«ПСЖ» — «Реал». Прогноз: на парижанах скажется отсутствие Неймара и Мбаппе

18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет мадридский «Реал». По мнению экспертов, больше шансов на победу у парижан. Поставить на Неймара и компанию в букмекерских конторах можно за 2.3. Виктория «сливочных» доступна за коэффициент 3.14.

Прогноз матча «ПСЖ» — «Реал Мадрид» (18.09.2019)

Одни из самых богатых клубов мира перед очной встречей достаточно скомкано провели начало сезона. «ПСЖ» уже успел оступиться в Лиге 1, да и в целом игра команды Томаса Тухеля сейчас вызывает немало вопросов. Очень кстати для парижан пришлось временное окончание трансферной саги Неймара. Бразилец вышел на поле против «Страсбура» и забил победный гол потрясающим ударом через себя на второй добавленной минуте.

«Реал» в Примере выиграл лишь в двух матчах из четырёх, хотя даже в победных поединках у «сливочных» возникало немало проблем. Мадридцы одолели «Сельту» несмотря на удаление Модрича на 56 минуте, а с «Леванте» коллектив Зинедина Зидана едва не упустил победу, ведя 3:0 после первого тайма.

Начиная с сезона-2015/16, «ПСЖ» и «Реал» провели четыре очные встречи в официальных матчах. В трёх случаях сильнее оказывались «сливочные», ещё в одном поединке зрители голов так и не дождались. Статистика для парижан неудовлетворительная, однако именно хозяев букмекеры считают фаворитом предстоящего действа.

С ментальной точки зрения у команды Томаса Тухеля не должно случиться каких-либо сбоев. «ПСЖ» выступает в роли постоянного неудачника в плей-офф Лиги чемпионов, но на групповом этапе у французского гранда полный порядок с результатом и созиданием. На этой стадии турнира парижане чувствуют себя раскованно.

На наш взгляд, за коэффициент 1.86 стоит заиграть индивидуальный тотал «ПСЖ» меньше 1,5. В двух первых турах Примеры «Реал» пропустил по одному мячу от «Сельты» и «Вальядолида», однако дальше пошло ещё хуже. «Вильярреал» и «Леванте» по паре раз огорчали Куртуа, а ведь бельгийский вратарь периодически спасал «сливочных» от настоящего позора.

С другой стороны, именно в Лиге чемпионов «Реал» зачастую выходит на поле более собранным и сконцентрированным. Раскрываться против хозяев, как «сливочным» порой приходится поступать во внутреннем первенстве, не придётся. «ПСЖ» захватит инициативу, что отлично подходит Зинедину Зидану. Действуя на контратаках, мадридцы смогут спрятать свои слабые стороны и в очередной раз показать мастерство некоторых талантливых исполнителей.

У Тухеля весь прошлый сезон были проблемы со средней линией, но прямо сейчас у парижан подвисает атака. У Неймара дисквалификация, Мбаппе травмирован, Кавани только восстанавливается. Даже, если Эдинсон появится в основе, то этого слишком мало. У «ПСЖ» есть ещё Ди Мария и Икарди, однако постоянные перемены в составе не способствуют сыгранности.

Ставка на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид»

У «Реала» огромные проблемы в обороне, но в матче на «Парк де Пренс» «сливочным» не нужно раскрываться. Коллектив Зинедина Зидана отдаст инициативу хозяевам, а сам сыграет в свой любимый футбол. За 1.92 мы проверим индивидуальный тотал «ПСЖ» меньше 1,5. Ди Мария, Икарди и, возможно, Кавани – это хорошо, но без Неймара и Мбаппе парижане будут куда реже угрожать воротам Куртуа.

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» меньше 1,5 за 1.92.

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