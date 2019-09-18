«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Метсола отомстит за финал Востока

19 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе встретится с «Авангардом». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.50.

Анализ матча «Салават Юлаев» —«Авангард» (19.09.2019)

«Авангард» не сумел нанести «Автомобилисту» первое поражение в регулярном чемпионате КХЛ (2:3ОТ), но это была славная охота. Фактически в Екатеринбурге нам показали настоящий матч уровня плей-офф, который не провисал ни по мастерству, ни по накалу страстей, ни по закрученности сюжета.



Там было всё: голы в большинстве и меньшинстве, несколько сейвов вратарей для топ-10, первая шайба Вячеслава Войнова, очень много единоборств и овертайм. Что особенно приятно, судей практически не было видно – четыре удаления за весь поединок, хотя при желании малых штрафов могло бы оказаться в два раза больше.

Не хватило разве что серии буллитов, но тут уж ничего не поделать – фол Кирилла Семёнова получился железным, а хлёстко бросать с кистей Питер Холланд всегда умел. Строго говоря, «Авангард» смотрелся лучше на протяжении практически всего матча, произведя очень приятное впечатление.



Так гонять лидера КХЛ на его льду без сразу нескольких ключевых хоккеистов дорогого стоит. Победить помешали два фактора – провал спецбригад и Якуб Коварж. Уральцы забросили две шайбы в большинстве и одну в меньшинстве, а чех просто стоял как стена и нейтрализовал 42 броска из 44.



Ключевой вопрос здесь – остались ли у «ястребов» силы после такой зарубы? Стиль игры у них крайне энергозатратный, а возможности для ротации на фоне большого количества травм минимальны. В Уфе без отличной физической готовности делать нечего, ведь там помнят финал Восточной конференции и просто так отпускать обидчика не намерены.



У «Салавата» 17 сентября тоже был непростой матч с «Куньлунем» (3:2), который вновь играл грязно и много фолил. Но тут достаточно сравнить календари: подопечные Николая Цулыгина не играли на выезде с 7 сентября и проведут четвёртую домашнюю встречу. А «Авангард» в четвёртый раз кряду сыграет в гостях.



И если матч со «Спартаком» можно вынести за скобки, то турне по маршруту Нижний Новгород – Екатеринбург – Уфа и третий тяжёлый поединок за пять суток наверняка помешают показать лучший хоккей. Кроме того, Юха Метсола в игре с «Куньлунем» появился на льду только в третьем периоде и наверняка сэкономил силы.



Отдохнувший финн способен тащить похлеще Коваржа, так что гостям придётся тяжело. Движимый жаждой мести и имеющий преимущество в свежести «СЮ» получит отличную возможность порадовать болельщиков. Мы бы выбирали между П1 за 2.50 и ИТМ 2 шайбы «Авангарда» за 2.03.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

Сложно сказать, остались ли у «ястребов» силы после зарубы с «Автомобилистом». Стиль игры у них крайне энергозатратный, а возможности для ротации на фоне большого количества травм минимальны. Движимый жаждой мести и имеющий преимущество в свежести «СЮ» получит отличную возможность порадовать болельщиков.



Ставка №1: победа «СЮ» за 2.50.



Ставка №2: ИТМ 2 шайбы «Авангарда» за 2.03.