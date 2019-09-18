Словения – Россия, Франция – Италия. Прогнозы на ЧЕ-2019 по волейболу

18 сентября на чемпионате Европы по волейболу в группах А и С завершится первый раунд. В 18:30 мск сборная России начнёт свой матч со Словенией, а в 21:30 стартует игра между командами Франции и Италии.

Анализ матча Словения – Россия (18.09.2019)

Словенцы, конечно, накануне сильно удивили, проиграв Северной Македонии. Смешали, кстати, этим весь расклад в группе. Теперь македонцы – полноправные участники борьбы за плей-офф.

Что до себя, то здесь Словения несильно себе навредила. Правда, выиграть у России теперь нужно 3:0, тогда хозяева будут первыми. При счёте 3:1 придётся считать разницу даже не сетов (будет поровну), а очков. Поэтому для команды Туомаса Саммельвуо задача на сегодня простая – нужно взять 2 сета. Первое место в группе, скорее всего, выведет на Португалию, а вторая команда нашей группы сыграет с Болгарией. Разница, конечно, есть.

Словения вчера сыграла без Тине Урнаута, есть проблемы у Чебуля и Козамерника, но все они сегодня, разумеется, выйдут на площадку. Команда Альберто Джулиани постарается реабилитироваться перед болельщиками. Поражение от аутсайдера должно немного отрезвить словенцев.

Что до России, то здесь проблема по большому счёту одна – травма Куркаева. Нет пока точной информации, но на 90% Ильяс выбыл до конца турнира. Пожелаем здоровья, ну а у тренерского штаба в центре остаётся трио Вольвич-Яковлев-Мусэрский. Решать серьёзные задачи с этим сочетанием вполне по силам, даже несмотря на не лучшую готовность последнего.

Гадать относительно стартового состава сборной – дело неблагодарное. Ясно, что выйдут Егор Клюка и Дмитрий Волков, либеро – Валентин Голубев, а дальше – дело вкуса. Coach decision. О личных предпочтениях пока умолчим, посмотрим, кого выпустит Туомас на решающий матч в группе.

Если сравнивать по персоналиям, то Россия чуть выше уровнем на каждой позиции. За Словению будет зал, и это несколько уравнивает шансы. В хороший день эта команда может обыграть любого. Но вряд ли 18 сентября этот день настанет.

Ставки на матч Словения – Россия (18.09.2019)

1.12 на Россию, наверное, перебор, но этот перекос оправдан вчерашним словенским конфузом. Форы при этом довольно небольшие, поэтому ставить на них не хочется. Учитывая, что сборная России на этом турнире пока не провела ни одного цельного матча, в каждой игре был провал на протяжении сета, предлагаем сыграть ставку на то, что Словения возьмёт хотя бы одну партию за 1.70. При этом не ставя под сомнение то, что наши парни выполнят задачу.

Ставка: победа Словении с форой по сетам (+2,5) за 1.70.

Анализ матча Франция – Италия (18.09.2019)

Здесь всё ещё проще. У команд по 4 победы. Победитель выиграет группу, проигравший займёт 2-е место. И по впечатлениям от сыгранных матчей победителем станет Франция.

Да, итальянцы выиграли все 4 матча, но практически в каждом были проблемы. Отдали сеты Греции (а могли и 2) и Румынии, с Болгарией мучились две партии. Да, уверенно победили Португалию, но южанам явно важнее игры с прямыми конкурентами за плей-офф.



Очень сложно сборная Италия входит в каждый матч. Треугольник Джаннелли – Зайцев- Хуанторена действует с перебоями, остальные таскают рояль, но порой слабости команды выплывают наружу. Пока этого хватало, возможно, Джанлоренцо Бленджини планирует выход на пик формы чуть позже? Посмотрим. Сегодняшний матч будет показателен.

Что до Франции, то у них всё здорово. 4 матча, 4 победы, ни одного проигранного сета, домашняя арена. И даже Эрвин Нгапет, получивший травму мышц живота, уже практически восстановился. С Болгарией доигровщик выходил на подачу. Вообще, игра с болгарами очень показательна была. Хорошо отыграли французы, собранно, не дали сопернику ни единого шанса. Здорово летела подача у всех, что говорит как о хорошей физической форме, так и о том, что с психологией у парней Лорана Тилли всё нормально.

Ставки на матч Франция – Италия (18.09.2019)

Победитель матча получит более комфортную сетку плей-офф, поэтому и те, и другие будут настроены максимально.

Учитывая то, с чем подошли соперники к очной встрече, играть надо от победы французов. И 1,55 даже несколько заниженная оценка, как нам кажется. Сыграем победу Франции с форой (-1,5) по сетам за 2.15. Коэффициент хороший, риск оправданный. Удачи!



Ставка: победа Франции 3:0 или 3:1 за 2.15.



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