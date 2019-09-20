«Уфа» — «Спартак». Прогноз: Кононов продолжит погоню за золотом

20 сентября на стадионе «Нефтяник» в матче десятого тура РПЛ «Уфа» сразится со «Спартаком». По мнению аналитиков, гости имеют больше шансов на победу. Поставить на красно-белых эксперты предлагают за 2.18. Виктория коллектива Вадима Евсеева оценивается букмекерами коэффициентом 3.58.

Прогноз матча «Уфа» — «Спартак» (20.09.2019)

«Спартак», если учитывать еврокубки, проиграл в четырёх из пяти последних матчах, из-за чего шквал негодования по поводу работы Кононова достиг своего пика. Олег Георгиевич собирался уходить, но Леонид Федун заявил, что не принял отставку, поэтому в десятом туре РПЛ красно-белые выйдут на поле под руководством прежнего тренера.



«Уфа» завоевала одно очко в Москве и может гордиться данным результатом. С другой стороны, футбол «горожан» на столько скучен, что самым заметным персонажем становится наставник команды. Зрелищность Евсееву не очень-то и нужна, а вот место в середине турнирной таблице – это уже куда лучше.



Удивительно, но «Уфа» отстаёт от «Спартака» всего на три очка. Победа хозяев позволит им сравняться по набранным баллам с красно-белыми спустя треть от всей дистанции чемпионата. Букмекеры в подобный расклад не верят. Фаворитом, по мнению экспертов, являются гости. Виктория команды Олега Кононова доступна за коэффициент 2.18, что нас вполне устраивает.



Да, недавние неудачи сильно ударили по амбициям «Спартака», но ничего страшного не случилось. Из всех лидеров лишь «Ростов» не занят выступлением в еврокубках, однако на фоне жёлто-синих у Олега Кононова куда более талантливый состав. «Зенит» и «Локомотив» убиваются в Лиге чемпионов, а ЦСКА и «Краснодар» получают по полной в Лиге Европы. Из-за нагрузки все соперники красно-белых будут терять очки, за золото ещё вполне реально побороться.



Кононов впервые в сезоне готовил полную команду к матчу целую неделю. Состав «Спартака» наконец-то сформирован, и никто не отвлекался на поединки сборных. Ошибки, которые совершили красно-белые с «Уралом», повторить попросту невозможно. Зато времени для исправления шероховатостей было достаточно.



«Нефтяник» наверняка ожидает аншлаг, однако многие местные поклонники футбола поддержат гостей. Евсеев постарается повторить то, что удалось реализовать с «Зенитом». «Уфа» уплотнит среднюю линию и сделает акцент на резких контратаках. «Спартак» частенько обрезается на своей половине поля, но пора уже знать меру.

Мастерства и таланта у гостей явно больше, а период неудачно красно-белых слишком затянулся. Вполне вероятно, что команда Олега Кононова не покажет на поле выдающийся футбол, однако очки «Спартаку» необходимы. «Уфа» уже совершила несколько подвигов в нынешнем сезоне, но невозможно всегда кусать фаворитов.

Ставка на матч «Уфа» — «Спартак»

У «Спартака» четыре поражения в пяти последних матчах, но за коэффициент 2.18 мы проверим победу красно-белых. Команда Олега Кононова опустилась на самое дно с точки зрения игры и результатов, теперь пришла пора возвращать доверие болельщиков и подниматься в турнирной таблице. «Уфа» постарается дать бой фавориту, однако у хозяев поля слишком скромные ресурсы.



Ставка: победа «Спартака» за 2.18



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