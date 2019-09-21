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ЦСКА — «Краснодар», 22 сентября 2019, прогноз на матч 10-го тура РПЛ

Ставки на матч ЦСКА — «Краснодар»
Алексей Серяков
ЦСКА — «Краснодар». Прогноз: Ари и Игнатьев тоже пробьют Акинфеева
«Быки» забивали «армейцам» в шести из семи предыдущих встреч.
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22 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» состоится матч десятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «армейцев» можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча ЦСКА — «Краснодар» (22.09.2019)

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Братья по несчастью сойдутся в очной встрече сразу после гостевых разгромных поражений в первом туре группового этапа Лиги Европы. Лишний раз эти цифры упоминать не хочется, но и просто пройти мимо мы не можем. «Краснодар» получил 0:5 в Швейцарии от «Базеля», а ЦСКА ничего не сумел поделать с болгарским «Лудогорцем».

В чемпионате России положение обеих команд куда более прочное. Они уверенно находятся в лидирующей группе: «быки» набрали 20 очков и делят первую строчку с «Зенитом» да «Ростовом», а армейцы с 19 баллами располагаются на четвёртом месте, возглавляя погоню.

Раньше московский клуб долго доминировал в очных встречах, однако в последнее время чаша весов качнулась в другую сторону. ЦСКА проиграл «горожанам» вот уже три раза подряд, забив на этом промежутке лишь один мяч усилиями Николы Влашича. 1:2, 0:2 и 0:1 – результаты печальные.

Обе команды имеют полное право сетовать на огромное количество травм. У Мурада Мусаева в межсезонье практически полностью сменилась полузащита, что само по себе неизбежно ведёт к нестабильности. Тяжёлая травма бодро начавшего новичка Реми Кабелла существенно усложнила ситуацию.

Но если у «Краснодара» просто мало возможностей для ротации (кроме нападения), то ЦСКА банально некем играть: скамейка и так традиционно скромная, а тут ещё и эпидемия повреждений. Самое обидное, что проблема достигла кошмарных масштабов именно в тот момент, когда команда пришла в себя после неудачного старта.

«Армейцы» добавили, одержали в РПЛ три победы подряд с общим счётом 7:1, но с каждым разом три очка давались всё тяжелее. Постоянно перекраивать состав без серьёзных последствий практически невозможно. В матче с «Тамбовом» (2:0) помогли непонятные действия арбитра и два дивных дальних удара.

А вот в Болгарии не пронесло. 17-летний Карпов очень талантлив, но его выход в центре защиты случился от безысходности. В дебюте подтащил Акинфеев (плюс два попадания в каркас ворот), а в целом оборона смотрелась ужасно. «Краснодар» же, несмотря на чудовищные ошибки, имел в Базеле несколько убойных моментов и на гол определённо наиграл.

Потому ИТБ 1 мяча «Краснодара» за 1.74 смотрится подарком даже в том случае, если у хозяев вернётся кто-то из травмированных. Статистика за нас: «быки» забивали «армейцам» в шести из семи предыдущих встреч. Вариант посмелее – П2 с нулевой форой за 2.20.

Ставки на матч ЦСКА — «Краснодар»

У ЦСКА очень много травмированных и экспериментальный центр обороны, а «быки» забивали «армейцам» в шести из семи предыдущих встреч. Не будем мудрить и возьмём ИТБ 1 мяча «Краснодара» за 1.74.

Ставка №1: ИТБ 1 мяча «Краснодара» за 1.74.
Ставка №2: победа «Краснодара» с нулевой форой за 2.20.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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