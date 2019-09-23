«Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз: Метсола принесёт уфимцам очки в Москве

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве встретится с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.43.

Анализ матча «Спартак» — «Салават Юлаев» (24.09.2019)

«Спартак» после трёх поражений подряд хлопнул в Екатеринбурге «Автомобилист» (4:2). Победа над лидером регулярного чемпионата КХЛ случилась как нельзя вовремя, а то москвичи на фоне слабых результатов рисковали вообще выпасть из зоны плей-офф.



Где-то им, пожалуй, повезло: Якуб Коварж действительно не подтащил уральцев, да и по три шайбы за 40 секунд он пропускает редко. Но это нормально, в недавних матчах точно так же везло соперникам красно-белых. «Автомобилист» заслужил первое поражение в сезоне пассивной игрой и большим количеством ошибок.



Однако расслабляться «Спартаку» совсем некогда. Календарь подбросил крайне непростой отрезок, который имеет все шансы стать реальной проверкой на прочность. Ведь в ближайшие две недели красно-белым предстоит сразиться с «СЮ», «Автомобилистом», «Авангардом», ЦСКА, «Витязем» и СКА.

Уфимцы начали чемпионат без блеска, но вполне достойно – 11 очков в 8 матчах и четвёртая позиция на Востоке. При старой системе подсчёта очков они оказались бы чуть выше, ведь каждую из пяти побед одержали в основное время. Тем не менее на сегодня «Салават» уступал в основное время только топам – «Автомобилисту» и «Авангарду».



Подопечные Николая Цулыгина показывают достаточно бодрый хоккей, для полноты картины не хватает одного – вменяемого большинства. С этим компонентом натуральная беда: жалкие 10,8% реализации лишнего. Контраст с предыдущим сезоном просто чудовищный, ниже находятся только «Амур», «Северсталь» и «Адмирал».



Меньшинство, между прочим, тоже хромает на обе ноги – 73,1%, четвёртое место с конца. Собственно, именно спецбригад и не хватало во встречах с элитой. Впрочем, состав у Уфы крепкий, а времени в запасе полно. Сезон только начался, и ближе к зиме определённый прогресс непременно появится.

Пожалуй, логичнее отталкиваться от гостей. «СЮ» стабильно набирает очки с аутсайдерами и середняками, а двух суток должно было хватить на отдых. Игра наверняка получится близкой, но у «Спартака» вратари отличаются нестабильностью, а у Цулыгина есть Юха Метсола.



Потому если гости не провалятся в спецбригадах, фактор голкипера сыграет решающую роль и позволит набрать очки. П2 в основное время за 2.55 – вариант рискованный, а вот П2 с учётом ОТ за 1.94 смотрится нормально. Второй вариант – ИТБ 2 шайб «Салавата Юлаева» за 1.88.

Ставки на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»

«СЮ» стабильно набирает очки с аутсайдерами и середняками, а двух суток должно было хватить на отдых. Игра наверняка получится близкой, но у «Спартака» вратари отличаются нестабильностью, а у Цулыгина есть Юха Метсола. П2 с учётом ОТ за 1.94 и ИТБ 2 шайб «Салавата Юлаева» за 1.88 – достойные варианты.



Ставка: победа «СЮ» с учётом ОТ за 1.94.