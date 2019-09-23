Словения – Россия, Польша – Германия. Прогнозы на Евро-2019 по волейболу

23 сентября на волейбольном Евро-2019 пройдут два четвертьфинальных матча. В 21:00 мск начнут играть Польша и Германия, а в 21:30 мск – Словения и Россия.

Анализ матча Словения – Россия (23.09.2019)

Про матч 1/8 финала против Греции нечего сказать. Достаточно одной цифры. Эта игра продолжалась 71 минуту. Такое ощущение, что греки очень сильно отпраздновали своё попадание в плей-офф. Сопротивления они оказывать сборной России явно не собирались.



Парни молодцы, что завершили матч быстро, сыграли профессионально. Да, с одной стороны, получили больше времени на отдых, будут физически свежими, с другой – такие лёгкие победы подсознательно расслабляют.



В матче с Грецией играли Бутько и Михайлов, но вряд ли они выйдут в стартовом составе сегодня. Скорее всего, Саммельвуо сыграет тем же составом, что и в матче со Словенией на групповом этапе. То есть с Кобзарём в роли связующего и с Полетаевым в диагонали. Финн не из тех, кто ломает то, что хорошо работает.



Словения в своём матче 1/8 финала уверенно разобралась с Болгарией. Был провал в концовке первого сета (с 24:21 на 25:27 и 1:6 в начале второй партии). Здесь нужно отметить, что словенцы вообще плохо играют концовки на этом турнире. Причём с разными соперниками: проигрывали как Северной Македонии, так и той же Болгарии.



Но как только у Словении полетела подача, включился зал, так сборная Болгарии поплыла. Просто не дала команда Джулиани поднять головы сопернику. В большом порядке пара доигровщиков. Урнаут, собственно, и был в порядке, а вот Клемен Чебуль проявил себя, пожалуй, впервые на этом Евро. В первую очередь на подаче, отгрузив болгарам 6 эйсов.



Есть и минусы. Джулиани никак не может разыграть своих диагональных. Вот и с Болгарией Гаспарини из 9 атак забил всего 3, проиграв при этом столько же, и отправился в квадрат для запасных. Тончек Штерн был немногим лучше: 8 из 17 забил, в то же время проиграв 4 мяча. Здесь у соперника однозначно слабое место, этим надо пользоваться.



К тому же у словенцев частенько заигрывается пасующий Деян Винчич. В частности, его стремление играть через Урнаута стоило сборной Словении первой партии в матче с болгарами.



Конечно, мы всё помним, что Россия уверенно обыграла Словению в группе в трёх сетах. Но сегодняшний матч будет куда сложнее. И из-за статуса матча (четвертьфинал, как никак), и из-за того, что словенцы играют дома. Да и второй раз обыграть одного и того же соперника на скоротечном турнире всегда сложно.

Ставки на матч Словения – Россия (23.09.2019)

Букмекеры ни во что не ставят словенскую сборную, предлагая на победу России коэффициент 1.06. Это абсолютная уверенность в победе россиян. Есть перекос в их сторону, как нам кажется.



Да, Россия сильнее, но Словения у себя дома – не подарок. Тем более, если в начале партии им удастся поймать кураж, получить энергию зала. В матче с Болгарией именно болельщики добили команду Сильвано Пранди.



В группе сборная России выиграла с преимуществом в 12 очков. Сегодня предлагаем сыграть фору на Словению (+16,5) за 1.60. Да, коэффициент маловат, но рискнуть, пожалуй, стоит. Совсем не так слаба эта команда, как нам указывают коэффициенты.



Ставка: победа Словении с форой (+16.5) за 1.60.

Анализ матча Польша – Германия (23.09.2019)

Сборная Польши пока на этом турнире откровенно скучает. В группе у них не было ни одного топового соперника (да, Нидерланды не дотягивают). В 1/8 финала попались мальчики для битья из Испании, случайно прошедшие в плей-офф. Так что чемпионат Европы для команды Витала Хейнена начинается сегодня.



Слабых мест у этого состава сборной Польши мало, особенно после натурализации Вильфредо Леона. Но всё же они есть. В первую очередь это нестабильность диагональных. Ни Мачей Музай, ни Давид Конарски не представляют собой образцы стабильности. Порой возникают трудности и в приёме. Особенно когда сопернику удаётся выбить Леона из равновесия. Кубяк на высоких мячах играет нездорово в силу роста, про диагональных мы уже сказали. Но это теория. А на практике пока полякам никто не создал проблем.



Сборная Германии на этом турнире откровенно проспала групповой этап. С сербами борьбы не получилось – 0:3 без особых вариантов. С Бельгией почти удался камбэк, но на тай-брейке уступили. Повезло с группой – третье место само прилетело немцам в руки. Хватило двух побед. Более того, команда Джани в последнем туре расписала легальный «договорняк» с Испанией, лишив таким образом места в плей-офф сборную Словакии.



Да, с Нидерландами выиграть удалось, но это, скорее, было следствием тактики игры оранжевых. Слишком многое свелось к Нимиру Абдель-Азизу, тот был в ударе, но один в поле не воин. А матч-то был равным, могло всё качнуться и не в пользу немцев.

Ждали как спасителя Георга Грозера, тот приехал, но пока не показывает своей лучшей игры, как и вся команда. В матче с голландцами цифры уже более или менее приемлемые для его уровня: 4 эйса и 52% в атаке, но рядом 7 ошибок на подаче и 5 – в атаке.



При определённом раскладе немцы смогут навязать борьбу полякам, но многое будет зависеть от формы Грозера. Остальная, очень неплохая банда (Фромм, Крик, Шотт) здесь выступает в роли таскающих рояль для Георга. Сыграет ли он на нём? Сомнительно.

Ставки на матч Польша – Германия (23.09.2019)

У немцев и игры пока особенной нет, да ещё и карма чёрная после матча, отданного Испании. С другой стороны, навязать борьбу в одной-двух партиях команда Андреа Джани способна. И всё же предлагаем сыграть победу Польши с форой (-14.5) по очкам за 1.85. Слишком мало рычагов у Германии, чтобы бороться с поляками.



Грозер — это, конечно, аргумент, но, скорее всего, приём немцев поляки развалить смогут, а Георг уже не в том возрасте, чтобы забивать 60-70% с аварийных мячей. На то и рассчитываем.



Ставка: победа Польши с форой (-14.5) за 1.85.

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